Мережа Аврора відбудує логістичний комплекс за €50 млн

Мережа мультимаркетів Аврора підбила підсумки 2024 року та поділилася амбітними планами на майбутнє

Протягом року компанія активно розширювала мережу магазинів, вдосконалювала логістичні процеси, поглиблювала партнерство з українськими виробниками, забезпечувала стабільність робочих місць і демонструвала високий рівень адаптивності та клієнтоорієнтованості.

У 2024 році Аврора розподілила зусилля на два ключові напрями: у першій половині року компанія зосередилася на масштабуванні та розвитку, а в другій – на відкритті нових магазинів. За рік було відкрито 360 нових торговельних точок, а близько 100 існуючих об’єктів модернізували, приділивши особливу увагу адаптації приміщень до інклюзивних стандартів.

Загалом мережа Аврора на кінець 2024 року налічувала 1615 магазинів в Україні та 30 – у Румунії. Компанія створила 3000 нових робочих місць, збільшивши загальну кількість співробітників до понад 15 000 осіб станом на початок 2025 року.

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Фінансові результати року також вражають: виторг мережі склав 38,5 млрд грн, з яких 6,4 млрд грн спрямовано на податки та збори. Найбільший внесок до місцевих бюджетів, як і раніше, отримала Полтава – 199,6 млн грн.

У 2024 році Аврора здійснила свій перший масштабний крок у відбудові країни, придбавши логістичний комплекс West Gate Logistic у Стоянці під Києвом, який зазнав руйнувань під час війни. До складу об’єкта входять земельна ділянка площею 14,4 га, складське приміщення на 7400 кв. м і зруйнована будівля площею 90 000 кв. м.

Компанія має амбітні плани з реконструкції: відновлення складу заплановане на лютий 2025 року, а повний запуск сучасного логістичного комплексу – до кінця 2026 року. Інвестиції у цей проєкт перевищать 50 млн євро, що дозволить Аврорі створити один із найбільших складських об’єктів у Київському регіоні, оптимізувати логістичні процеси та підтримати подальший розвиток мережі.

На 2025 рік Аврора планує зосередитись на ключових напрямах: розширенні мережі, підтримці українських виробників і активній допомозі Силам Оборони. Компанія продовжує створювати нові робочі місця та зміцнювати економіку країни.

Нагадаємо, що Аврора викупила логістичний комплекс у Dragon Capital. Логістичний склад під Києвом, який викупила Аврора, планують відбудувати, оскільки частина була зруйнована внаслідок бойових дій.

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Джерело: RAU.