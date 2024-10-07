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Dragon Capital купила ТРЦ у Києві

07.10.2024 15:40
Дарія Шуть
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DCH та Dragon Capital завершили угоду про передачу майнових прав столичного ТРЦ «Караван Outlet»

Dragon Capital купила ТРЦ у Києві

Фото: unsplash.com, freepik.com

ТОВ «ДК Київ Аутлет», що входить до групи компаній Dragon Capital, завершило угоду з придбання 100% статутного капіталу ТОВ «Трейд Солюшинз», яке було частиною групи компаній DCH Investment Management (DCH), володіє та управляє ТРЦ «Караван Outlet» (м. Київ).

Як зазначили у пресслужбі DCH, ця угода є частиною стратегії оптимізації портфеля інвестицій групи компаній, яка взяла курс на збільшення своєї присутності в технологічних галузях.

Деталі угоди не розголошуються. Однак за даними Forbes, ТРЦ «Караван Outlet» може коштувати $40–60 млн.

«ТРЦ «Караван Outlet» був і залишається важливим елементом інфраструктури міста. Віримо, що цей об’єкт й далі буде розвиватись, а партнери й відвідувачі оцінять якість нових інноваційних рішень», — заявив керівник департаменту зі зв’язків з громадськістю DCH Євген Мороз.

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Водночас CEO Dragon Capital Томаш Фіала зазначив, що вбачає потенціал у ТРЦ «Караван Outlet» і планує значно підвищити його операційну ефективність. Компанія аналізує різні стратегії для подальшого розвитку обʼєкта, враховуючи актуальні потреби ритейлерів та споживачів.

ТРЦ «Караван Outlet» був відкритий у 2003 році та оновлений у 2019 році. Він є першим професійним ТРЦ Києва і єдиним великим аутлет-центром у місті на сьогодні. Загальна площа об’єкта становить 57 321 кв.м, з яких орендна площа (GLA) займає 42 788 кв.м. ТРЦ об’єднує понад 50 міжнародних фешн-брендів, а також 5-зальний кінотеатр, ролердром, дитячий парк розваг, гіпермаркет та фуд-корт.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ТОВ «Вигідна Покупка» (оператору мережі супермаркетів «Аврора») придбати єдиний майновий комплекс, що належить ТОВ «Вест Гейт Логістик» із групи Dragon Capital.

Невдовзі після цього Аврора викупила логістичний комплекс у Dragon Capital. Логістичний склад під Києвом, який викупила Аврора, планують відбудувати, оскільки частина була зруйнована внаслідок бойових дій.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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