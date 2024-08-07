Епіцентр отримав ліцензію на постачання газу та електроенергії

Компанія «Епіцентр» стала постачальником газу та електроенергії в Україні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала ТОВ «Епіцентр Дженерейшн» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу та електричної енергії споживачу

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 7 серпня.

ТОВ «Епіцентр Дженерейшн» звернулося до НКРЕКП із заявою про отримання ліцензії на постачання українцям природного газу та електричної енергії.

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«Подана заява про отримання ліцензії та документи опрацьовані з відповідними структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні», – заявили в комісії, оголошуючи рішення.

За видачу ліцензії стягується плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови. Вона має бути внесена на рахунок Державної казначейської служби не пізніше 10 робочих днів із дня оприлюднення цього рішення в установленому порядку.

Також НКРЕКП за результатом перевірки здобувача ліцензії за допомогою YouControl також не виявив наявності контролю резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України.

Нагадаємо, мережа будівельних гіпермаркетів Епіцентр розпочала будівництво першої власної автозаправної станції (АЗС). Про зведення АЗС мережею згадується в дозвільних документах за травень 2024 року.

Епіцентр будує свою першу заправну станцію на території компанії, де розташований логістичний центр «Калинівка», митний термінал та завод з виробництва керамічної плитки й керамограніту в селищі Калинівка Фастівського району Київської області.

Крім того, Епіцентр відкрив нову мережу магазинів. Мережа торговельних центрів Епіцентр запустила магазини нового формату під назвою Express у Києві та Львові. Ці магазини пропонують як непродовольчі товари, так і продукти харчування, побутову хімію, дитячі товари, канцелярію, зоотовари та декор, можна взяти каву з собою. Тут немає традиційних будівельних матеріалів.

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За матеріалами borg.expert