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Три супермаркети «Сільпо» стали одними з найкращих в Європі

24.07.2024 11:00
Дарія Шуть
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Серед найкращих магазинів Європи цього року опинились три супермаркети мережі «Сільпо» — у Львові, Яворові Львівської області та Білогородці Київської області

Три супермаркети «Сільпо» стали одними з найкращих в Європі

Фото: freepik.com

Профільний журнал про роздрібну торгівлю European Supermarket Magazine (ESM) щороку складає список Europe’s Finest Store. Видання обирає найбільш виняткові інноваційні дизайнерські концепції магазинів, які були відкриті або оновлені на європейському ринку ритейлу.

У 2024 році редакція ESM усього вибрала 31 магазин з 19 країн Європи, а «Сільпо» став єдиним українським ритейлером, магазини якого потрапили до списку найкращих.

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До Europe’s Finest Store 2024 потрапили такі три супермаркети «Сільпо»:

«Сільпо» у стилі неофолк у Львові

Візуальний стиль супермаркету базується на традиційній стилістиці, яка поєднана з цифровою естетикою. У магазині представлені різні елементи традиційного мистецтва — мотанки, ружі, свищик, а для побудови деяких композицій в інтер’єрі було використане українське традиційне бродівське письмо.

«Сільпо» у стилі «Гоблінкор» в Білогородці

«Гоблінкор» – це культура про розумне споживання, яка прославляє красу природи. Інтер’єр магазину оформлено в природному стилі – деревина, зелені відтінки та рослини.

«Сільпо», присвячений гутництву в Яворові

Супермаркет став осередком мистецтва склодувів або гутництва. У торговому залі можна помітити склодува за роботою, ремісничі інструменти та навіть гутну піч – це в ній звичайний пісок перетворюється на кришталеву дивовижу.

European Supermarket Magazine включає «Сільпо» в Europe’s Finest Store вже восьмий рік поспіль.

Нагадаємо, загальний дохід лідерів роздрібної торгівлі в Україні за минулий рік зріс на 23%. Однак за рівнями доходу та чистого прибутку лідерські позиції займають різні ритейлери.

Лідером серед ритейлерів залишається АТБ-маркет, який отримав майже 40% від сукупного доходу усіх компаній. Компанія у 2023-му заробила 181,09 млрд грн, збільшивши свій дохід на 22% порівняно з 2022.

Друге та третє місця посідають компанії Сільпо-Фуд та Фора, які входять до Fozzy Group. Їх дохід виріс у 1,2 та 1,5 раза відповідно.

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Джерело: Сільпо

Рубрики: E-commerceЄвропаКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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