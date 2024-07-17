У кого з ритейлерів найбільший чистий прибуток — Опендатбот

Загальний дохід лідерів роздрібної торгівлі в Україні за минулий рік зріс на 23%. Однак за рівнями доходу та чистого прибутку лідерські позиції займають різні ритейлери

Сукупний дохід компаній Індексу роздрібної торгівлі Опендатабота за 2023 рік склав 457,32 млрд грн, показавши зростання порівняно з 2022 роком — тоді цей показник становив 370,52 млрд грн.

Лідером серед ритейлерів залишається АТБ-маркет, який отримав майже 40% від сукупного доходу усіх компаній. Компанія у 2023-му заробила 181,09 млрд грн, збільшивши свій дохід на 22% порівняно з 2022.

Друге та третє місця посідають компанії Сільпо-Фуд та Фора, які входять до Fozzy Group. Їх дохід виріс у 1,2 та 1,5 раза відповідно. Загалом компанії Fozzy Group отримали 114,22 млрд грн доходу. Фора збільшила свій чистий прибуток у 5,5 раза за рік.

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Серед топ-10 ритейлерів найбільший приріст доходу (у 1,7 раза) стався у Комфі трейд (Comfy). Дохід збільшився і склав 27,63 млрд грн, а чистий прибуток зріс до 40 млн грн, тобто у 20 разів.

Проте найбільший чистий прибуток отримала компанія РУШ (мережа супермаркетів EVA), яка входить до групи Ольвія. Її чистий прибуток торік зріс у 2,3 раза — до 2,2 млрд грн, а дохід у 2023 році збільшився на третину.

Ще одна компанія групи Ольвія, компанія Омега (супермаркети Varus), теж потрапила в топ-10. Торік її дохід зріс на 20%, до 17,5 млрд грн, а чистий прибуток збільшився в 1,7 раза — майже 200 млн грн.

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Вест Петрол Маркет теж увійшла до Індексу з на 18% меншими показниками доходу — 27,69 млрд грн та майже двічі меншим чистим прибутком — 265,89 млн грн.

До Індексу роздрібної торгівлі 2024 також потрапили:

Метро Кеш енд Кері Україна (нідерландський холдинг Metro Cash & Carry) — +27% доходу, 25,5 млрд грн.

Розетка — +38% доходу (25,4 млрд грн) та у 10 разів меншим чистим прибутком: 12 млн грн.

Фудком (Рітейл Груп) — +27% доходу (17,16 млрд грн), та у 1,4 рази більшим чистим прибутком: 310,63 млн грн.

Нагадаємо, у нашій статті ми розглянули, що таке кешбек та як він працює, скільки можна зекономити, користуючись пропозиціями ритейлерів, банків та сервісів, а також як це зробити.

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Джерело: Опендатабот