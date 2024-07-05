Що таке кешбек і як ним скористатися: пропозиції ритейлерів та банківські програми

У цій статті ми розглянемо, що таке кешбек та як він працює, скільки можна зекономити, користуючись пропозиціями ритейлерів, банків та сервісів, а також як це зробити

Кешбек (дослівно перекладається як повернення готівки) — це програма винагород, за допомогою якої клієнти можуть отримати назад певний відсоток від грошей, витрачених на покупки. Спочатку це була функція кредитних карток, але зараз такі пропозиції нерідко можна зустріти й на дебетових картках, деякі ритейлери пропонують кешбек-програми безпосередньо. Також існують різні кешбек сервіси, які співпрацюють з магазинами та надають людям можливість повернути частину витрачених коштів.

Як працюють програми нарахування кешбеку?

Принцип нарахування залежить від типу програми, в якій користувач бере участь. Ось кілька прикладів:

Кешбек у рамках програм кредитних карток — традиційно працює завдяки угодам, укладеним між банками та ритейлерами. За кожну покупку, здійснену клієнтом за допомогою своєї картки, магазин має сплатити певний відсоток назад компанії, що випустила картку. Потім компанія, що випустила кредитну картку, повертає частину цього платежу клієнту у вигляді кешбеку. Кешбек за дебетовою карткою — це, як правило, повернення коштів за покупки, що здійснюється безпосередньо банком. Кешбек з сайту. Деякі великі магазини, як Ebates або Rakuten, можуть укладати угоди з певними роздрібними торговцями, щоб забезпечити повернення коштів для своїх клієнтів. Багато сайтів зараз пропонують застосунки для отримання кешбеку.

Скільки кешбеку можна отримати?

Сума грошей, яку клієнт може отримати назад, залежить від багатьох факторів, зокрема, програми винагород, у якій він бере участь, а також від того, скільки людина витратила. Традиційно відсоток кешбеку варіюється в межах від 0,5 до 2 % від вартості товару чи послуги.

Однак є пропозиції, в рамках яких можна повернути і 20%. Наприклад, ПУМБ пропонує такий кешбек на проїзд в міському транспорті для власників картки «ВсеМожу». Або Акордбанк, який надає власникам карток «Найкраща» повернення до 20% від вартості товарів з категорії «Все для дому».

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Інші категорії товарів та послуг значно поступаються у відсотках кешбеку. Наприклад, українці можуть розраховувати до 10% на придбання квитків на сеанси в кінотеатрах, вставках і концертах (приклад — Акордбанк, картка «Найкраща»), до 6% на товари для тварин (наприклад, картки Red від Сенс Банку), а також 5-10% на книги (наприклад, izibank та monobank).

Найнижчі відсотки пропонуються в рамках універсальних рішень, які поширюються на всі категорії товарів. Наприклад, Райффайзен банк пропонує власникам карток «2 кешбеки» повернення 1% з кожної операції (крім списку виключень, що є індивідуальним).

Щоб зрозуміти, які пропозиції від банків бувають, розглянемо для прикладу ПриватБанк (провідний банк України), а також Монобанк (відомий вигідними кешбек-програмами).

Кешбек Приватбанк

Найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України пропонує безліч різних кешбек-програм. Ось деякі з них:

5% знижки в MOYO (діє для товарів з відповідною акційною позначкою; оплатити потрібно карткою Mastercard від ПриватБанку — «Універсальна»/«Універсальна Gold» або преміальна);

«квітучий кешбек за міжнародні перекази з Visa» (пропозиція діє з 15 травня до 15 вересня 2024 року), для участі потрібно зареєструватися; формат програми — акція);

знижки на навчальні курси для дітей та підлітків (як в Україні, так і за кордоном; діє з 1 лютого 2024 до 31 січня 2025; передбачено різні види кешбеків, наприклад, 25% знижки на вступ за кордон зі Study.ua, 10% знижки на навчання в Study Academy Ukraine, 20 тис. грн знижки на групові поїздки за кордон або 10 тис. грн знижки на канадський табір Toronto Imperial School).

Кешбек Монобанк

Якщо ви користуєтеся карткою monobank, то кешбек надходить моментально після оплати вашої покупки. При цьому, щоб вивести накопичені на особистому cashback-рахунку кошти, потрібно мати суму не менш ніж 100 грн.

Банк повертає до 20% бонусу від витрат. На категорії процент змінюють кожного місяця, перевірити можна в мобільному застосунку.

Наприклад, на категорію «Книги» банк встановив кешбек 10%. Купуючи книгу за 1000 ₴, вам зарахують бонус 10% від 1000 ₴, тобто 100 ₴. З цієї суми спишуть податок на прибуток і воєнний збір — 19,5%. На картку ви отримаєте 100 ₴ – 19,5% = 80,5 ₴.

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Кешбек сервіси

В Україні сьогодні працює велика кількість різних кешбек-сервісів, серед яких і міжнародні гравці. Ці учасники ринку співпрацюють із сотнями ритейлерів та пропонують користувачам повернення до 20% витрачених коштів, а інколи й більше. Деякі сервіси надають окрім кешбеків бонусні пропозиції і програми лояльності. Функціонують вони традиційно через розширення для браузерів та мобільні застосунки.

Серед відомих на українському ринку гравців: Letyshops, Payback.ua, Moneta.ua, Smarty.sale та ін. Перед тим, як скористатися послугами будь-якого сервісу, спочатку варто дізнатися умови, які вони пропонують, а також почитати відгуки реальних користувачів, які вже мають досвід співпраці з обраною компанією.

Навіщо ритейлерам і банкам повертати користувачам гроші?

Такі програми стимулюють власників карток витрачати гроші на певні речі (часто ті, на які наразі менший попит). Емітенти карток заробляють на комісіях та платежах, і в їхніх інтересах, щоб власники карток регулярно щось купували.

Як споживач, який прагне отримати винагороду за свої витрати, ви можете бути більш схильні використовувати кредитну картку для покупки продуктів (замість дебетової), знаючи, що ви отримаєте повернення грошей за покупку.

Важливий фактор — можливість повернути частину коштів та отримати бонуси може також спонукати власників карток витрачати більше, ніж вони зазвичай це роблять.

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Як скористатися кешбеком?

По-перше, можна просто скористатися пропозицією банку та стати власником відповідної картки. По-друге, можна стати клієнтом кешбек-сервісу. По-третє, можна прийняти участь в конкретній програмі банку, навіть не маючи спеціальної кредитки. Ну і наостанок можна знайти для себе зручну пропозицію з боку магазину, наприклад, скориставшись бонусним рахунком на Rozetka або подібним на іншому сайті.

Висновок

Кешбек — це вигідний механізм для всіх сторін. З одного боку, він дозволяє ритейлерам отримувати більший дохід за рахунок збільшення продажів. З іншого, користувачі отримують частину витрачених грошей назад. Банки ж отримують відсоток за транзакції та комісії від продавців. Що стосується сервісів, вони отримують свої доходи за рахунок співпраці з магазинами, збільшуючи їх виторг.

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Допоміжні матеріали: n26.com, finance.ua, newpromos.privatbank.ua, mobanking.com.ua, meta.ua.