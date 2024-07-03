Індекс української економіки: які зміни відбулись за червень

Аналітики Opendatabot оприлюднили свіжі статистичні дані про те, як український бізнес працює під час війни, зокрема, які зміни спостерігалися на ринку праці та скільки зареєстровано нових ФОПів та компаній

Станом на початок липня 2024 року на сайті Work.ua оприлюднено трохи більше 102 тис. вакансій, із них 14 344 — нові. На сервісі пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni розміщено 6 950 вакансій та 86+ тис. резюме. На Jooble розміщено майже 15,6 тис. вакансій.

Також на 1 липня зареєстровано 7135 нових ФОПів і 516 нових компаній.

«В перші тижні війни ЄДР не працював — нові бізнеси не реєструвалися. З моменту відкриття реєстру кількість нових компаній та ФОП почала зростати. За перші тижні було зареєстровано більше 10 тис. ФОП та понад 1,2 тис. компаній», — йдеться у звіті Opendatabot.

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За інформацією сервісу Хорошоп люди відновили покупки в українських магазинах на 183% від довоєнного часу. У перші дні війни продажі обвалилися аж до 7%. Проте кожного тижня ситуація покращується і сьогодні йде до повного відновлення.

Також спеціалісти SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline розповіли, що протягом року підприємці змогли відновити свою діяльність, а в деяких регіонах — навіть вийти на рівень до початку повномасштабної війни та вище.

«Найменший обсяг замовлень спостерігався в березні — 30%. Але вже в квітні поступово почалося зростання — до 57%. В серпні підприємці вже перевищили рівень до великого вторгнення — 110% в порівнянні з січнем. Але вже з вересня, від початку перших масованих обстрілів, кількість замовлень «просідає». Тим не менш, за підсумками року їх все ще більше, ніж до 24 лютого», — підсумовують фахівці Opendatabot.

Раніше ми писали, що Опендатабот запустив корисну платформу для бізнесу.

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