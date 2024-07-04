Банкіри розповіли, що для українців найважливіше у виборі зарплатної картки

Sense Bank, який є одним із системно важливих банків України, заявив про значне збільшення клієнтів зарплатного проєкту. Так, з початку 2024 року близько 52 тисяч українців відкрили зарплатні картки у цій фінустанові

У банку також розповіли, що клієнти відкривали зарплатні картки як самостійно, так і в рамках зарплатних проєктів своїх роботодавців. Так, 630 юридичних осіб розпочали співпрацю з Сенс Банком у цьому напрямі лише за останні півроку.

Найбільше нових партнерів представлено у Києві та області. На другому місці — Слобожанський регіон (Харківська, Полтавська, Сумська області). Також значно зросла кількість власників зарплатної картки банку на заході України.

За словами Антона Гонтаренка, директора Департаменту розвитку зарплатних проєктів Сенс Банку, українці зіштовхуються з багатьма викликами, повʼязаними з війною, вимушеною міграцією, відключенням світла, тому стабільність і доступність сервісів, особливо у сфері фінансів, — те, що сьогодні найбільше цінують клієнти банків.

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«Розуміючи потреби наших клієнтів — як фізосіб, так і компаній, ми надаємо стабільний сервіс, постійно розвиваємо програму лояльності, додаючи нові акції та пропозиції. А наприкінці 2023 року запустили унікальну послугу — диджитал-оформлення зарплатного проєкту», — прокоментував пан Гонтаренко.

Як вказано на сайті фінустанови, диджитал-оформлення зарплатної картки від Sense Bank — єдина подібна послуга на ринку України. Вона дозволяє відкривати картку, на яку нараховуватиметься заробітна плата, дистанційно через QR-код або гіперпосилання.

Так само роботодавці мають можливість замовити зарплатний проєкт від Сенс Банку повністю онлайн.

Раніше у Sense Bank заявили про початок кредитування територіальних громад на потреби енергоефективності.

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