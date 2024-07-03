Український банк увійшов в топ-20 провідних європейських еквайрів

ПриватБанк у 2024 році став єдиним українським банком, що увійшов до рейтингу провідних європейських банків та фінансових компаній-еквайрів

Крім того ПриватБанку вдалося зберегти позиції у топ-20 на ринку Європи за кількістю та обсягами оплат банківськими картками в торговельній мережі. Про це йдеться у звіті аналітичного видання Nilson Report.

Згідно з дослідженням, за підсумками 2023 року ПриватБанк зайняв 17 місце серед найбільших еквайрів у Європі. Протягом останнього року банк збільшив кількість оплат картками через свою екосистему на 33%, а обсяги клієнтських оплат зросли на 43%. Найвищу позицію в цьому рейтингу зайняла британська компанія Worldpay, з річним обсягом транзакцій майже $750 мільярдів.

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Керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко повідомив, що завдяки банку в українській торговельній мережі працюють 200 тисяч клієнтів. Це включає 283 тисячі активних POS-терміналів ПриватБанку та понад 25 тисяч активних додатків «Термінал» для прийому оплат картками через смартфон. Крім того, понад 15 тисяч клієнтів використовують сервіс онлайн еквайрингу LiqPay для прийому оплат. Щодня через екосистему безготівкових розрахунків ПриватБанку власники банківських карток здійснюють майже 10 мільйонів покупок.

Нагадаємо, що Наглядова рада ПриватБанку почала відбір на посаду голови правління. Вперше за три роки державний ПриватБанк отримає нового CEO. Напередодні з корпоративної розсилки ПриватБанку та від кількох джерел стало відомо, що нинішній голова правління — Герхард Бьош — залишає свою посаду. До призначення нового CEO та плавного переходу управління до нього Герхард Бьош продовжуватиме повною мірою виконувати свої обов’язки.

Крім того, ПриватБанк розширив можливості для ветеранів та людей з інвалідністю. ПриватБанк у Superhumans Centre представив можливості працевлаштування та отримання банківських послуг для ветеранів та людей з інвалідністю.

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За матеріалами: ПриватБанк.