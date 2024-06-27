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Наглядова рада ПриватБанку почала відбір на посаду голови правління

27.06.2024 13:50
Дарія Шуть
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Вперше за три роки державний ПриватБанк отримає нового CEO. Вже розпочато процес відбору

ПриватБанк

Фото: freepik.com

Нагадаємо, напередодні з корпоративної розсилки ПриватБанку та від кількох джерел стало відомо, що нинішній голова правління — Герхард Бьош — залишає свою посаду.

Тепер в пресслужбі ПриватБанку офіційно підтвердили, що наглядова рада почала відбирати кандидатуру на посаду голови правління банку. До призначення нового CEO та плавного переходу управління до нього Герхард Бьош продовжуватиме повною мірою виконувати свої обов’язки.

Зазначається, що нового голову правління ПриватБанку оберуть шляхом конкурсу. Скільки кандидатів планується розглянути та які будуть терміни відбору, не уточнюється.

«Цей крок ґрунтується на вивченні та аналізі поточної ситуації в Україні, а також баченні і потребах для подальшого розвитку ПриватБанку. Цей процес відповідає внутрішнім процедурам банку», — заявляють в банку.

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В ПриватБанку стверджують, що Герхард Бьош за 3 роки зміг показати надзвичайні результати в дуже нестабільному та складному середовищі, з рекордно високими прибутками. Це дозволило Україні повернути понад 155 млрд грн, інвестованих під час націоналізації банку. Під його керівництвом банк розширив базу як фізичних, так і бізнес-клієнтів, а також значно зміцнив позиції лідера на ринку.

Довідково

Герхард Бьош розпочав свою банківську кар’єру з досліджень у сфері процентних ставок і валютних прогнозів у період з 1986 по 1993 роки. З 1993 по 2004 рік він працював у банках, обіймаючи посади начальника управління казначейства та інвестиційного банкінгу, начальника ринків капіталів, начальника управління комерційного банкінгу та начальника відділу торгів управління казначейства.

З 2004 року Бьош почав працювати в Райффайзен Центральбанк. У березні 2006 року його призначили заступником голови правління цього банку, а з листопада 2010 року він став першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль. Попередній голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл очолював банк протягом трьох років.

Раніше ми писали, що ПриватБанк видаватиме пільгові кредити на енергообладнання. ПриватБанк відкрив прийом заявок на кредитування енергонезалежності українського бізнесу за пільговими умовами.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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