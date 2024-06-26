Герхард Бьош залишає посаду СЕО ПриватБанку

Наглядова рада ПриватБанку почала відбір нового СЕО. Нинішній голова правління, Герхард Бьош, залишає свою посаду

Про це стало відомо з корпоративної розсилки ПриватБанку, яку отримав Forbes, а також цю інформацію підтвердили двоє топменеджерів з державних банків.

За останні три роки Бьош працював у дуже нестабільних і складних умовах, але досягнув значних результатів, включаючи рекордні прибутки, які дозволили повернути державі понад 155 мільярдів гривень, вкладених під час націоналізації.

Наглядова рада вирішила провести конкурс для обрання нового голови правління. Бьош продовжить виконувати свої обов’язки повною мірою до моменту «плавного переходу управління і лідерства у правлінні».

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Наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша новим головою правління у травні 2021 року. Бьош розпочав свою банківську кар’єру з досліджень у сфері процентних ставок і валютних прогнозів у період з 1986 по 1993 роки. З 1993 по 2004 рік він працював у банках, обіймаючи посади начальника управління казначейства та інвестиційного банкінгу, начальника ринків капіталів, начальника управління комерційного банкінгу та начальника відділу торгів управління казначейства.

З 2004 року Бьош почав працювати в Райффайзен Центральбанк. У березні 2006 року його призначили заступником голови правління цього банку, а з листопада 2010 року він став першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль. Попередній голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл очолював банк протягом трьох років.

Нагадаємо, що ПриватБанк запустив мобільний банкомат у прифронтових регіонах України. ПриватБанк розпочав унікальний проєкт для забезпечення банківськими послугами українців в прифронтових регіонах, де не працюють інші банки.

Також ми писали, що ПриватБанк видаватиме пільгові кредити на енергообладнання. ПриватБанк відкрив прийом заявок на кредитування енергонезалежності українського бізнесу за пільговими умовами.

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