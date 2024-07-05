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Епіцентр відкриває перший парк розваг Еpiland

05.07.2024 19:00
Ольга Деркач
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У Києві відкривається флагманський розважальний парк Epiland, площею понад 3000 квадратних метрів, як частина мережі розважальних закладів. До мережі також скоро приєднаються тематичні парки у Чабанах, Бучі та Львові

Епіцентр відкриває перший парк розваг Еpiland

Епіцентр відкриває перший парк розваг Еpiland Фото: freepik.com

Перший сімейний парк розваг Epiland відкриється 6 липня на другому поверсі торгово-розважального центру Епіцентр на вул. Полярній, 20-Д. Парк буде оформлений у стилі «Планета Пандора» з фільму «Аватар».

Проєкт зосереджений на розвагах для дітей до 12 років. Парк пропонує різноманітні атракціони, батути, лабіринти, тюбінг, ігрові автомати, VR-дзеркальний лабіринт та інші розваги. Вхід на ігровий майданчик Epiland коштує 300 грн без обмеження за часом, проте багато атракціонів потребують додаткової оплати в розмірі 100-150 грн кожен.

У першому Epiland також є сімейне кафе, банкетні кімнати для дитячих свят, няня-сервіс та кімната з 3D-проєкціями.

Ще один Epiland планують відкрити восени 2024 року в новому ТРЦ Епіцентр Gallery Green на Одеському шосе у селі Чабани Київської області. Його площа складе 3000 кв. м, а тематика парку — чарівний ліс.

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Розважальний парк площею 4000 кв. м також відкриється у ТРЦ Gallery Bucha, який Епіцентр зводить на місці зруйнованого торгового центру. Парк буде виконаний у концепції насолоди та фантастичного світу, і вперше включатиме механічні атракціони. Попередньо відкриття заплановане на перший квартал 2025 року.

Крім того, Епіцентр анонсує масштабний Epiland площею 29 000 кв. м у львівському ТРЦ Gallery Lviv у селі Сокільники. Він має стати найбільшим критим парком розваг у Східній Європі. Проєкт наразі перебуває на стадії розробки.

Нагадаємо, що мережа торговельних центрів Епіцентр планує відкриття мережі сімейних парків розваг під брендом Epiland по всій території України. Представники Епіцентру пояснили, що відчули попит на якісні розважальні можливості для сімей з дітьми.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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