Аврора викупила логістичний комплекс у Dragon Capital

Логістичний склад під Києвом, який викупила Аврора, планують відбудувати, оскільки частина була зруйнована внаслідок бойових дій

Нагадаємо, минулого тижня Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ТОВ «Вигідна Покупка» (оператору мережі супермаркетів «Аврора») придбати єдиний майновий комплекс, що належить ТОВ «Вест Гейт Логістик» із групи Dragon Capital.

Тепер стало відомо, що 21 серпня угода між компаніями була завершена, однак її деталі не розголошуються.

Проданий Аврорі комплекс є одним із найбільших складських обʼєктів у Київській області. Він включає земельну ділянку площею 14,4 га, офісні та складські приміщення площею приблизно 7000 кв. м, зруйноване приміщення площею 90 000 кв. м.

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«Ми обрали саме цей обʼєкт для придбання, оскільки він гарно підходить нам за розмірами та розташуванням і в майбутньому дасть змогу швидше та якісніше доставляти товари до Києва та його околиць», — розповів співзасновник і СЕО мережі Тарас Панасенко.

Зруйнований склад планується відбудувати у два етапи. На першому компанія відновить орієнтовно 45 000 кв. м із вбудованими сховищами до кінця 2025 року. На другому — ще 45 000 кв. м до кінця 2026 року.

Панасенко пояснив рішення інвестувати у напівзруйнований комплекс, оскільки відновити будівлі вдасться набагато швидше і з меншими витратами, ніж будувати все з нуля.

Нагадаємо, у 2025 році мережа мультимаркетів «Аврора» має намір розширити свою діяльність на територію Молдови, а згодом і на Балканські країни.

Одночасно з цим мережа продовжить свій розвиток в Україні та Румунії. Наразі компанія має понад 1500 магазинів у цих двох країнах: 25 з них розташовані в Румунії, а понад 1480 — в Україні. В наступні роки планується розширення української мережі до 2500 магазинів до 2026 року.

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За матеріалами Forbes