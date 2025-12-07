close-btn
PaySpaceMagazine

Золото невдовзі обвалиться — економіст

07.12.2025 15:00
Микола Деркач

Рекордне ралі золота може зіткнутися з різким розворотом, вважає економіст Генрік Цеберг. Він попередив, що метал перебуває на межі значного зниження

Золото невдовзі обвалиться — економіст

Фото: unsplash.com

У своєму останньому аналізі Цеберг стверджує, що імпульс, який стояв за зростанням золота у 2025 році, швидко слабшає, а технічні індикатори вже вказують на істотну корекцію попереду. Про це він написав у дописі в X 6 грудня.

Цеберг заявив, що золото «ось-ось зірветься з обриву…», зазначивши, що наратив про зростання інфляційних очікувань більше не здатен утримувати ціни на нинішніх завищених рівнях.

Попередження прозвучало на тлі того, що золото торгується поблизу історичних максимумів — вище $4 200 за унцію. Раніше цього року ціни підтримували агресивні інвестиційні потоки, покупки центральних банків і очікування зниження ставки Федеральною резервною системою США.

Згідно з аналізом Цеберга, рух ціни розгортається всередині великої, виснаженої зони консолідації: золото неодноразово не змогло пробити верхню смугу опору.

Ще тривожнішим сигналом він назвав появу ведмежої дивергенції. Зокрема, хоча останні максимуми золота трохи зростали, індекс відносної сили (RSI) знижувався, що свідчить про ослаблення імпульсу.

Читайте також: Інвестори масово виводять кошти з Біткоїн-ETF BlackRock

Контраст із ралі золота

Загалом технічне трактування Цеберга різко контрастує з оптимізмом, який визначав значну частину 2025 року. Світовий попит сягнув рекордних рівнів, а інвестиції та покупки центральних банків допомогли золоту встановити понад 50 історичних максимумів упродовж року.

Аналітики прогнозували подальше зростання у 2026 році, якщо макроекономічні ризики посиляться. Однак цей прогноз тепер стикається з іншим трактуванням ринкової динаміки: стрімке зростання золота зробило його вразливим до різкого розвороту, якщо інвестори почнуть виходити із «захисних» активів.

Золото завершило останню сесію на рівні $4 198, знизившись приблизно на 0,24% за день. Від початку року метал подорожчав на 60%.

Незначний відкат стався на тлі зростання очікувань, що Федеральна резервна система США знизить ставку вже наступного тижня, тоді як срібло злетіло до рівня рекордного максимуму. Коментарі кількох представників ФРС додатково підживили очікування монетарного пом’якшення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Срібло vs Біткоїн: який актив показав себе краще у 2025

Кійосакі спрогнозував ціни на 2026 рік для Біткоїна та ще трьох активів

Binance запустив криптозастосунок для дітей і підлітків

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Як змінилася інвестиційна привабливість України 06.12.2025

Як змінилася інвестиційна привабливість України
Кому дістануться активи РВС Банку 06.12.2025

Кому дістануться активи РВС Банку
2 компанії, які можуть досягти $5 трлн капіталізації у 2026 05.12.2025

2 компанії, які можуть досягти $5 трлн капіталізації у 2026
2 дешеві акції, на які варто звернути увагу 04.12.2025

2 дешеві акції, на які варто звернути увагу
Срібло vs Біткоїн: який актив показав себе краще у 2025 04.12.2025

Срібло vs Біткоїн: який актив показав себе краще у 2025
Кійосакі спрогнозував ціни на 2026 рік для Біткоїна та ще трьох активів 03.12.2025

Кійосакі спрогнозував ціни на 2026 рік для Біткоїна та ще трьох активів
Вибір редакції
Всі
Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
ТОП статей 05.12.2025

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

 Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
Останні новини
Сьогодні  16:00

Як зміниться оподаткування ФОП в Україні

 Сьогодні  15:00

Золото невдовзі обвалиться — економіст

 Сьогодні  11:30

Крипторинок знову летить вниз, втративши $100 млрд за день

 Сьогодні  10:00

НБУ отримав нового заступника голови

 06.12.2025  16:00

Кого та на скільки оштрафував НБУ в листопаді 2025

 06.12.2025  14:30

Скільки мільярдерів у світі та які у них статки — звіт UBS

 06.12.2025  13:00

Скільки грошей надійшло до держбюджету в листопаді 2025 — Мінфін

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.