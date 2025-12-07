Золото невдовзі обвалиться — економіст

Рекордне ралі золота може зіткнутися з різким розворотом, вважає економіст Генрік Цеберг. Він попередив, що метал перебуває на межі значного зниження

У своєму останньому аналізі Цеберг стверджує, що імпульс, який стояв за зростанням золота у 2025 році, швидко слабшає, а технічні індикатори вже вказують на істотну корекцію попереду. Про це він написав у дописі в X 6 грудня.

Цеберг заявив, що золото «ось-ось зірветься з обриву…», зазначивши, що наратив про зростання інфляційних очікувань більше не здатен утримувати ціни на нинішніх завищених рівнях.

Попередження прозвучало на тлі того, що золото торгується поблизу історичних максимумів — вище $4 200 за унцію. Раніше цього року ціни підтримували агресивні інвестиційні потоки, покупки центральних банків і очікування зниження ставки Федеральною резервною системою США.

Згідно з аналізом Цеберга, рух ціни розгортається всередині великої, виснаженої зони консолідації: золото неодноразово не змогло пробити верхню смугу опору.

Ще тривожнішим сигналом він назвав появу ведмежої дивергенції. Зокрема, хоча останні максимуми золота трохи зростали, індекс відносної сили (RSI) знижувався, що свідчить про ослаблення імпульсу.

#Gold is about to fall over the Cliff in a very big way! The “inflation-coming” narrative cannot hold it longer…. Long – and strong decline coming. pic.twitter.com/JnHOtfrnDE — Henrik Zeberg (@HenrikZeberg) December 6, 2025

Контраст із ралі золота

Загалом технічне трактування Цеберга різко контрастує з оптимізмом, який визначав значну частину 2025 року. Світовий попит сягнув рекордних рівнів, а інвестиції та покупки центральних банків допомогли золоту встановити понад 50 історичних максимумів упродовж року.

Аналітики прогнозували подальше зростання у 2026 році, якщо макроекономічні ризики посиляться. Однак цей прогноз тепер стикається з іншим трактуванням ринкової динаміки: стрімке зростання золота зробило його вразливим до різкого розвороту, якщо інвестори почнуть виходити із «захисних» активів.

Золото завершило останню сесію на рівні $4 198, знизившись приблизно на 0,24% за день. Від початку року метал подорожчав на 60%.

Незначний відкат стався на тлі зростання очікувань, що Федеральна резервна система США знизить ставку вже наступного тижня, тоді як срібло злетіло до рівня рекордного максимуму. Коментарі кількох представників ФРС додатково підживили очікування монетарного пом’якшення.

