АМКУ дозволив Аврорі купити логістичний комплекс у Dragon Capital

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав ТОВ «Вигідна Покупка» дозвіл на придбання єдиного майнового комплексу, що належить ТОВ «Вест Гейт Логістик»

Про це йдеться в пресрелізі АМКУ.

Компанія «Вест Гейт Логістик», заснована в травні 2006 року в селі Стоянка Бучанського району, належить компанії New Ukraine PE Holding, що входить до групи Dragon Capital під керівництвом Томаша Фіали. Це один з найбільших складських комплексів під Києвом, загальною площею приблизно 97 000 кв. м. У 2022 році комплекс був майже повністю зруйнований внаслідок російської агресії.

У серпні 2016 року Dragon Capital отримала дозволи Антимонопольного комітету України на придбання компаній «Іст Гейт Логістик» і «Вест Гейт Логістик», які управляють однойменними складськими комплексами класу А, у девелопера GLD Invest Group з Відня, Австрія.

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Аврора — найбільша в Україні мережа магазинів формату One dollar store. Компанія використовує бізнес-модель, яка орієнтована на швидкий обіг товарів за доступними цінами. У магазинах представлений широкий асортимент продукції: товари для дому, гігієнічні засоби, косметика, іграшки, канцелярія, біжутерія та багато іншого. Станом на сьогодні мережа нараховує 1465 магазинів.

Тарас Панасенко, натхненний досвідом роботи в США за програмою Work&Travel, запропонував ідею створення магазинів із дешевими товарами, яка сподобалася Леву Жиденкові, його роботодавцю на той час. У 2011 році в Полтаві відкрився перший магазин мережі Аврора. До 2015 року мережа вже налічувала 100 магазинів. У 2021 році частку в компанії придбав американський фонд Horizon Capital, що сприяло стрімкому зростанню: у 2022 році виторг зріс з 5,8 млрд грн до 13,9 млрд грн. У червні 2023 року відкрився 1 000-й магазин в Україні, а у вересні того ж року — перший закордонний магазин у Румунії.

Нагадаємо, що Аврора планує вихід на ринки Молдови та Балканських країн. У 2025 році мережа мультимаркетів «Аврора» має намір розширити свою діяльність на територію Молдови, а згодом і на Балканські країни.

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Допоміжні джерела: liga.net, Wikipedia.