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Кого не зачеплять обмеження P2P-переказів — Forbes

15.08.2024 10:20
Дарія Шуть
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Вже незабаром Нацбанк України запровадить ліміти для вихідних переказів з картки на картку, це повинно статись до кінця тижня. Однак деякі категорії громадян зможуть уникнути обмежень

Кого не зачеплять обмеження P2P-переказів — Forbes

Фото: freepik.com

Згідно з проєктом постанови НБУ, обмеження на P2P-перекази не застосовуватимуться до фізичних осіб, чиї офіційно підтверджені доходи перевищують 100 тис. грн.

Також банки не будуть встановлювати ліміти у 100 тис. грн на карткові перекази для українських волонтерів. Головні умови — відповідати щонайменше двом з п’яти критеріїв та надати документи, що підтверджують їхню діяльність.

«Банки вже ведуть внутрішні списки волонтерів, платежі на їхню користь не будуть враховуватись у кількості вихідних переказів з однієї картки», — повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

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Так, серед критеріїв відповідності для волонтерів є:

  1. Реєстрація як волонтера.
  2. Проведення волонтерських зборів як типова діяльність за рахунками.
  3. Лист від державного органу, військової частини або благодійного фонду про співпрацю.
  4. Надання інформації про суми, строки, мету збору та використання коштів.
  5. Підтвердження волонтерської діяльності через відкриті джерела (соціальні мережі, Інтернет).

У разі виявлення недобросовісної волонтерської діяльності або невідповідності заявленої мети збору коштів фактичним витратам, банк може відмовитись здійснювати перекази понад встановлений ліміт у 100 тис. грн.

Зазначимо, в НБУ пояснюють необхідність введення лімітів на карткові перекази, зокрема, щоб боротися з тіньовими схемами, такими як дропи.

Андрій Пишний зазначив, що крім податкових навантажень, такі люди — співучасники злочинів, у яких використовуються їхні рахунки, серед іншого, для легалізації коштів, фінансування тероризму та ухилення від сплати податків. Ці схеми руйнують транзакційну історію учасників на багато років наперед.

Також НБУ пропонує внести зміни до законодавства щодо створення реєстру «грошових мулів» або дропів для ефективнішої боротьби з ними.

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Рубрики: БанкиГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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