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НБУ хоче створити реєстр «дропів»

14.08.2024 18:30
Дарія Шуть
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В потенційному реєстрі зберігатимуться дані про всіх осіб, причетних до махінацій з платіжними картками, зокрема за схемою дропів

НБУ хоче створити реєстр «дропів»

Фото: freepik.com

Національний банк України (НБУ) пропонує внести зміни до законодавства щодо створення реєстру «грошових мулів» або дропів для ефективнішої боротьби з ними.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки.

За його словами, відповідні зміни необхідні для створення ще більш ефективних інструментів боротьби з незаконною діяльністю дропів. Для цього НБУ пропонує створити реєстр дропів та суб’єктів господарювання, які залученні у міскодингу.

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Також Нацбанк пропонує дозволити надавачам платіжних послуг блокувати операції рахунки з аномальною поведінкою. Крім того, можуть зпровадити обмеження повноважень щодо заходів впливу до небанківських надавачів платіжних послуг – обмеження з залучення нових клієнтів та обмеження на проведення операцій певного типу чи обсягу.

Крім цього, НБУ хоче посилити відповідальність для учасників схеми дропів, що добровільно передали усі свої персональні дані та рахунки у користування зловмисникам.

Нагадаємо, що дропи (від англ. «to drop» — кидати), або «грошові мули», — це особи, які несвідомо, під примусом / через обман та соціальну інженерію, або свідомо (за певну винагороду) надають злочинцям доступ до своїх банківських реквізитів, включаючи картки, рахунки, пін-коди та доступ до інтернет-банкінгу. Детальніше про діяльність дропів та чому НБУ вирішив обмежити вихідні карткові P2P перекази — для фізичних осіб, читайте тут.

Також ми писали, що за перше півріччя банки припинили діяльність 80 тис. дропів (також грошові мули), які дозволяють третім особам використовувати їх рахунки для переказу незаконних коштів. Це схема «обслуговування» тіньової економіки, яка завдає мільярдних збитків державі.

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Рубрики: БезпекаГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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