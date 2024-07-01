Скільки викрали криптошахраї у ІІ-у кварталі 2024 року — дослідження

У другому кварталі 2024 року цифрові активи на суму понад $572,7 млн були втрачені через хакерів та шахрайство

Згідно з останнім звітом Immunefi Crypto Losses загальна вартість цифрових активів, втрачених через зломи, шахрайство та афери у 2024 році зросла до $920,9 млн.

Платформи децентралізованих фінансів (defi) втратили приблизно $172,1 млн через 63 інциденти. Ця цифра на 25% нижча, ніж $228,48 млн, які дефі-платформи втратили у другому кварталі 2023 року.

На шахрайство припадає 1,5% збитків

Згідно зі звітом, у другому кварталі 2024 року криптовалютні збитки, спричинені 72 хакерськими атаками та шахрайством, склали $572,7 млн. Ця цифра більш ніж удвічі перевищує $265,5 млн цифрових активів, втрачених через ті ж самі вектори атак за відповідний період у 2023 році.

Однак, на відміну від 2 кварталу 2023 року, коли втрати від шахрайства, скамів і «висмикування килимка» (створення фейкового проєкту для обману інвесторів) сягнули майже $45 млн, злочинцям, які використовували ці атаки, вдалося викачати лише $8,45 млн, що становить приблизно 1,5% від загальних втрат. Звіт Immunefi також вказує на те, що на платформи централізованого фінансування (cefi) припадає значна частина втрат — приблизно $401,4 млн, або 70% від загальної суми.

З іншого боку, децентралізовані фінансові платформи (defi) втратили приблизно $172,1 млн в результаті 63 інцидентів. Ця цифра на 25% нижча, ніж $228,48 млн, які дефі-платформи втратили у другому кварталі 2023 року.

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Безпечної інфраструктури не існує

Мітчелл Амадор, засновник і генеральний директор Immunefi, прокоментував звіт, підкресливши, що результати показують, що платформи defi і cefi не є безпечними.

«Цей звіт підкреслює, що компрометації інфраструктури можуть бути найбільш руйнівними зломами в криптовалюті, оскільки одна компрометація може призвести до мільйонних збитків. Це було очевидно в цьому кварталі, коли збитки зросли в першу чергу через зломи, націлені на інфраструктуру CeFi, випередивши DeFi, незважаючи на меншу кількість зломів в цьому секторі. Надійні заходи для захисту всієї екосистеми мають вирішальне значення», — сказав Амадор.

Дані звіту Immunefi вказують на те, що злом японської криптобіржі DMM Bitcoin, який призвів до крадіжки біткоїнів (BTC) на суму $305 млн, став найбільшою втратою з боку одного суб’єкта. Btcturk, яка зазнала масованої кібератаки 23 червня, зазнала другої за величиною втрати у другому кварталі 2024 року, яка склала $55 млн. Цифрові активи, втрачені в результаті атак DMM Bitcoin та Btcturk, становлять 62,8% від усіх втрат у другому кварталі 2024 року.

Тим часом, останні дані свідчать про те, що вартість цифрових активів, втрачених в результаті хакерських атак і шахрайства в 2024 році, досягла $920,9 млн, що на 24% більше в порівнянні з приблизно $703 млн, втраченими в минулому році. Примітно, що найбільші втрати припали на травень — $358,5 млн, а найменші — на квітень — $72,6 млн.

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За матеріалами: Bitcoin.comNews.