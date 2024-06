Генеральний директор Binance дав 3 ключові поради щодо криптовалют

Відповідаючи на поширені запитання новачків, Річард Тенг виклав три основні поради для тих, хто хоче почати власну криптовалютну подорож

У своєму нещодавньому Х-пості генеральний директор Binance Річард Тенг поділився своїми думками про те, як почати криптовалютну подорож. Відповідаючи на поширені запитання новачків у криптовалютному просторі, Тенг виклав три основні поради для тих, хто хоче почати.

По-перше, Тенг наголосив на важливості розуміння основ блокчейну та криптовалют. Він порадив потенційним інвесторам приділити час вивченню цих технологій, щоб побудувати міцний фундамент.

По-друге, Тенг наголосив на необхідності проведення ретельних досліджень. Він закликав людей вивчати різні блокчейн-мережі, протоколи та проєкти. За його словами, принцип “Do Your Own Research” є ключовим у цьому процесі.

From time to time, people ask me: “How can I start my crypto journey?”

Here are my 3 tips:

1. Understand: Take the time to learn about blockchain, crypto, and other fundamentals.

2. Research: Explore different chains, protocols, and projects. Key here is to DYOR (Do Your Own…

— Richard Teng (@_RichardTeng) June 26, 2024