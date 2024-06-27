Генеральний директор Binance дав 3 ключові поради щодо криптовалют

Відповідаючи на поширені запитання новачків, Річард Тенг виклав три основні поради для тих, хто хоче почати власну криптовалютну подорож

У своєму нещодавньому Х-пості генеральний директор Binance Річард Тенг поділився своїми думками про те, як почати криптовалютну подорож. Відповідаючи на поширені запитання новачків у криптовалютному просторі, Тенг виклав три основні поради для тих, хто хоче почати.

По-перше, Тенг наголосив на важливості розуміння основ блокчейну та криптовалют. Він порадив потенційним інвесторам приділити час вивченню цих технологій, щоб побудувати міцний фундамент.

По-друге, Тенг наголосив на необхідності проведення ретельних досліджень. Він закликав людей вивчати різні блокчейн-мережі, протоколи та проєкти. За його словами, принцип “Do Your Own Research” є ключовим у цьому процесі.

From time to time, people ask me: “How can I start my crypto journey?” Here are my 3 tips:

1. Understand: Take the time to learn about blockchain, crypto, and other fundamentals. 2. Research: Explore different chains, protocols, and projects. Key here is to DYOR (Do Your Own… — Richard Teng (@_RichardTeng) June 26, 2024

Наостанок Тенг порекомендував почати з невеликих інвестицій на авторитетній платформі. Він запропонував початківцям поступово занурюватися в крипторинок, експериментувати та переоцінювати свої стратегії в міру набуття досвіду.

Поради Тенга мають значну вагу, враховуючи те, що він є генеральним директором однієї з провідних криптовалютних бірж у світі. Однак голова Binance чітко заявив, що його поради – це не фінансове керівництво, а радше рекомендації, які він збирав протягом багатьох років.

Генеральний директор Binance — бик чи ведмідь?

Окрім порад для новачків, безумовно, було б цікаво дізнатися, що нинішній керівник найбільшої криптовалютної біржі світу думає про поточний стан ринку. Відповідь на це питання є. Не далі як вчора Тенг зізнався, що оцінює свій настрій як максимально бичачий.

Він частково обґрунтував свою думку тим, що за останній рік зросла кількість світових фізичних продавців, які приймають платежі в біткоїнах.

Річард Тенг стає новим генеральним директором криптовалютної біржі Binance, змінивши на цій посаді Чанпена Чжао (CZ), який визнав себе винним у фінансових злочинах і пішов у відставку. Детальніше ми писали у нашому матеріалі “Хто такий Річард Тенг, новий генеральний директор Binance”.

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За матеріалами U.Today