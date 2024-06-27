close-btn
PaySpaceMagazine

Генеральний директор Binance дав 3 ключові поради щодо криптовалют

27.06.2024 15:40
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Відповідаючи на поширені запитання новачків, Річард Тенг виклав три основні поради для тих, хто хоче почати власну криптовалютну подорож

Генеральний директор Binance дав 3 ключові поради щодо криптовалют

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

У своєму нещодавньому Х-пості генеральний директор Binance Річард Тенг поділився своїми думками про те, як почати криптовалютну подорож. Відповідаючи на поширені запитання новачків у криптовалютному просторі, Тенг виклав три основні поради для тих, хто хоче почати.

По-перше, Тенг наголосив на важливості розуміння основ блокчейну та криптовалют. Він порадив потенційним інвесторам приділити час вивченню цих технологій, щоб побудувати міцний фундамент.

По-друге, Тенг наголосив на необхідності проведення ретельних досліджень. Він закликав людей вивчати різні блокчейн-мережі, протоколи та проєкти. За його словами, принцип “Do Your Own Research” є ключовим у цьому процесі.

Наостанок Тенг порекомендував почати з невеликих інвестицій на авторитетній платформі. Він запропонував початківцям поступово занурюватися в крипторинок, експериментувати та переоцінювати свої стратегії в міру набуття досвіду.

Поради Тенга мають значну вагу, враховуючи те, що він є генеральним директором однієї з провідних криптовалютних бірж у світі. Однак голова Binance чітко заявив, що його поради – це не фінансове керівництво, а радше рекомендації, які він збирав протягом багатьох років.

Генеральний директор Binance — бик чи ведмідь?

Окрім порад для новачків, безумовно, було б цікаво дізнатися, що нинішній керівник найбільшої криптовалютної біржі світу думає про поточний стан ринку. Відповідь на це питання є. Не далі як вчора Тенг зізнався, що оцінює свій настрій як максимально бичачий.

Він частково обґрунтував свою думку тим, що за останній рік зросла кількість світових фізичних продавців, які приймають платежі в біткоїнах.

Річард Тенг стає новим генеральним директором криптовалютної біржі Binance, змінивши на цій посаді Чанпена Чжао (CZ), який визнав себе винним у фінансових злочинах і пішов у відставку. Детальніше ми писали у нашому матеріалі “Хто такий Річард Тенг, новий генеральний директор Binance”.

Корисні статті для новачків:

За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Чому ціна Біткоїна може впасти до $50 000 перед бичачим ралі 27.06.2024

Чому ціна Біткоїна може впасти до $50 000 перед бичачим ралі
Binance заблокувала сотні акаунтів мисливців за еїрдропами 26.06.2024

Binance заблокувала сотні акаунтів мисливців за еїрдропами
Великі біткоїн-гаманці зафіксували найбільший обсяг чистого припливу коштів: про які суми йдеться 26.06.2024

Великі біткоїн-гаманці зафіксували найбільший обсяг чистого припливу коштів: про які суми йдеться
Роберт Кійосакі проаналізував 26.06.2024

Роберт Кійосакі проаналізував "бананову зону" Біткоїна та вразливість фіатних валют
ЄС ввів санкції проти деяких криптосервісів: причина 26.06.2024

ЄС ввів санкції проти деяких криптосервісів: причина
Криптовалюти увійшли в зелену зону: Біткоїн набирає обертів 26.06.2024

Криптовалюти увійшли в зелену зону: Біткоїн набирає обертів
Вибір редакції
Всі
Переваги децентралізованого ШІ: Як він змінить світ
ТОП статей 27.06.2024

Переваги децентралізованого ШІ: Як він змінить світ

 У якому стані знаходиться українська економіка — звіт ЦЕС
ТОП статей 27.06.2024

У якому стані знаходиться українська економіка — звіт ЦЕС
Останні новини
Сьогодні  17:00

На ринок України вийшла нова фінкомпанія — НБУ

 Сьогодні  16:20

MuchBetter створила безконтактний платіжний перстень

 Сьогодні  16:13

Стратегії ефективного просування в Instagram

 Сьогодні  15:40

Генеральний директор Binance дав 3 ключові поради щодо криптовалют

 Сьогодні  15:20

У вітчизняному банку розповіли про деталі підписаного «енергетичного» меморандуму для бізнесу

 Сьогодні  15:00

В Дії запустили бета-тест подачі заявок до Реєстру збитків

 Сьогодні  14:40

Чим ноутбук кращий за стаціонарний комп’ютер: 5 переваг

 Всі новини