Через дропи в Україні проходить 200 млрд грн на рік — НБУ

За перше півріччя банки припинили діяльність 80 тис. дропів (також грошові мули), які дозволяють третім особам використовувати їх рахунки для переказу незаконних коштів. Це схема «обслуговування» тіньової економіки, яка завдає мільярдних збитків державі

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник під засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань економічної безпеки, передає ЕП.

Він зазначив, що дані про закритих 80 тис. дропів стосуються лише двох банків. Інформація щодо інших наразі не розголошується.

За словами Олійника, Нацбанк оцінює обсяг діяльності усіх дропів в Україні у 200 млрд грн на рік, а діяльність одного — 2,5 млн грн на рік.

Нагадаємо, що дропи (від англ. «to drop» — кидати), або «грошові мули», — це особи, які несвідомо, під примусом / через обман та соціальну інженерію, або свідомо (за певну винагороду) надають злочинцям доступ до своїх банківських реквізитів, включаючи картки, рахунки, пін-коди та доступ до інтернет-банкінгу. Детальніше про діяльність дропів та чому НБУ вирішив обмежити вихідні карткові P2P перекази — для фізичних осіб, читайте тут.

У Національному банку зазначили, що сьогодні в Україні зареєстровано близько 68 млн клієнтів банків і 116 млн платіжних карток, з яких 51 млн — активні, тобто фіксується щонайменше 1 витратна операція на місяць.

Також у системі є ще значна кількість неактивних рахунків та карток, які можуть бути залученні до схеми дропів у будь-який момент.

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У Нацбанку додали, що дропами зазвичай стають соціально незахищені верстви населення, які мають низький або середній рівень доходів.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, народний депутат Ярослав Железняк в Telegram також зазначив, що в кіберполіції під час засдання ТСК розповіли, що дропи використовуються в різних сферах, зокрема:

онлайн казино;

продаж цигарок, наркотиків та зброї (у даркнеті);

шахрайства.

«Втрачаємо по податкам (за даними Кіберполіції) не менше 1 млрд, — наголосив Железняк. — Був приклад останнього розслідування, коли більше 400 потерпілих (половина військові) переслали через дропів кошти, які були вкрадені шахраями. Типу збирали гроші на дрони. В результаті 23 обшуки у Молдові та 13 в Україні — затримали людей, які керували через 500 «дропів» сіткою шахрайства».

Він додав, що у багатьох країнах дроп — це кримінальний злочин. У Латвії покарання за участь в схемі до 10 років.

«Справді цікава статистика, що офіційно доходами приходе за рік українцям 1 трлн грн…. А видатків по системі проводять на 3 трлн грн. Частина цієї різниці у 2 трлн грн проходить ось через таке дерево карток, які побудовані на «дропами». Приклад використання «дропів» буває НЕ тільки у шахрайських злочинах. Але і використовуються ворогом для фінансування злочинів проти держави. Умовно ті самі наводчики», — пише нардеп.

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Він додав, що за даними НБУ за один місяць у нас розрахунків по картам проходить на 300 млрд грн.

«З них фізично (умовно в магазинах це 140 млрд грн і в онлайн комерції 160 млрд грн). Але в той самий час перекази між картками на картку у фізичних осіб відбувається на 260 млрд грн за місяць. Тобто, у нас розраховуються (300 млрд), а пересилають якимось чином на (260 млрд). Це для розуміння масштабу проблеми», — пояснив Железняк.

Один з методів боротьби з дропами, за словами посадовця, — це донарахування податків.

«Тут є приклади. За 2022-ий рік Податковій передали дані по 10 найбільших прикладів «дропів». Один доплатив самостійно податки, а іншим донарахували їх. За 2023 вже ситуація для «дропів» стала значно гірше. Податкова отримала дані вже по 728 особам. Там обсяги від 28 тисяч до 36 млн, які пройшли через одну картку. З них вже 27 самостійно вирішили подати потім декларацію, а по іншим роблять перевірки і нараховано 58,8 млн грн податків», — розповідає заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів.

Велика кількість учаників схем — це люди з тимчасово окупованих територій, але найбільше це студенти. Які за одну-дві тисячу гривень продають свої картки зловмисникам.

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