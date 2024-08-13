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НБУ обмежить перекази з картки на картку вже до кінця тижня — Пишний

13.08.2024 11:40
Микола Деркач
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Національний банк України планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку (також p2p, що розшифровується як peer-to-peer або person-to-person) вже до кінця цього тижня. Це потрібно, зокрема, щоб боротися з тіньовими схемами, такими як дропи

НБУ обмежить перекази з картки на картку вже до кінця тижня — Пишний

НБУ обмежить перекази з картки на картку вже до кінця тижня — Пишний Фото: freepik.com

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю ЕП.

«Я думаю, що зараз ми фіналізуємо остаточне рішення, а наступний тиждень (йдеться про тиждень з 12 по 18 серпня — ЕП) будемо розглядати його на правлінні», — відповів Андрій Пишний на питання журналістів.

За його словами, анонсувавши ці зміни (декілька місяців тому), регулятор викликав просто шквал критики і нерозуміння у свій бік.

«Ми комунікували проблематику цих «дропів» не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили, — пояснив голова Нацбанку. — Тиждень тому я звернув увагу на два повідомлення: у першому випадку податкова служба побачила за рахунком чоловіка операції на 9 мільйонів гривень і, відповідно, донарахувала йому близько 2 мільйонів гривень податків. У другому — донарахували жінці близько 500 тисяч гривень».

Андрій Пишний зазначив, що крім податкових навантажень, такі люди — співучасники злочинів, у яких використовуються їхні рахунки, серед іншого, для легалізації коштів, фінансування тероризму та ухилення від сплати податків. Ці схеми руйнують транзакційну історію учасників на багато років наперед.

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Очільник регулятора додав, що Нацбанк присвятив багато часу комунікації з волонтерським середовищем та провів декілька зустрічей, зібравши зворотний зв’язок. За останні місяці НБУ продемонстрував, як заплановане рішення дозволить банкам врахувати потреби волонтерів.

«Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, — сказав Пишний. — Так чи інакше, для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами «дропів» потрібні також зміни до законодавства. Отже, нам потрібно йти у парламент. Там ми повинні бути готовими до відповідного рішення та дискусії».

Голова НБУ наголосив, що дропи сьогодні — це біда для держбюджету, і мова йде про значні суми. Він згадав, що з гральним бізнесом доводилось також приймати складні рішення, системно займатися питанням його детінізації та спонукати працювати легально. За рік податкові надходження зросли в 10,5 раза.

Раніше Андрій Пишний зазначив:

«Але ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми».

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органиНБУ
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