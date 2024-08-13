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Скільки грошей тримають українці у банках — аналітика НБУ

13.08.2024 18:20
Микола Деркач
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У липні обсяг гривневих коштів населення на банківських рахунках дещо знизився, однак вже у серпні ситуація змінилася. Це не вплинуло на фінансову стабільність і ліквідність банківської системи

Скільки грошей тримають українці у банках — аналітика НБУ

Скільки грошей тримають українці у банках — аналітика НБУ Фото: unsplash.com

Про це свідчать дані оперативної статистики Національного банку.

Зазначається, що обсяги залишків гривневих коштів фізосіб за перший тиждень серпня не лише повністю відновилися після зниження за липень на 1,2%, а й додатково збільшилися.

Станом на 9 серпня 2024 року ці залишки перевищують:

  • на 0,7% (5,1 млрд грн) — показник на початок липня;
  • на 7% (50 млрд грн) — показник на початок року,
  • на 80,9% (340,1 млрд грн) — показник на початок повномасштабного вторгнення.

Певна волатильність характерна для коштів населення в банках. Фахівці НБУ детально проаналізували фактори ситуативного скорочення залишків коштів у липні. Серед них:

  • сезонний чинник, адже населення схильне витрачати більше коштів влітку з огляду на сезон відпусток. Так, скорочення коштів на рахунках громадян у липні-серпні спостерігалося й у 2020-2021 роки;
  • перебої з електроенергією змусили населення активніше купувати джерела альтернативного енергопостачання (генератори, зарядні станції, сонячні панелі), що також вимагало значних додаткових ресурсів;
  • деяке посилення попиту на іноземну валюту з огляду на ситуативне послаблення курсу гривні. Водночас про «втечу» коштів з банків не йдеться, адже обсяги валютних заощаджень населення в банках за липень зросли на 0,1%;
  • активніше інвестування коштів населенням у високодохідні ОВДП у гривні та іноземній валюті: в липні українці збільшили вкладення в державні цінні папери на 5,2 млрд грн, або на 9%.

Скільки грошей тримають українці у банках — аналітика НБУ

Цікаве по темі: Як змінився небанківський фінансовий ринок за липень 2024 — звіт НБУ

«Гривневі кошти клієнтів у банках, включно з коштами бізнесу, за липень зросли на 0,3%, а обсяги ліквідності банківської системи залишаються на рекордно високому рівні, — йдеться у звіті. —Коефіцієнт ліквідності банків LCR в усіх валютах стабільно перевищує мінімальні вимоги — його значення на початок серпня становило 342% за мінімально необхідного значення 100%».

Дані оперативної статистики підтверджують оцінки фахівців НБУ, оприлюднені в червневому Звіті про фінансову стабільність.

Так, попри невизначеність в умовах повномасштабної війни, населення зберігає на банківських рахунках стабільно вищу частку своїх доходів, ніж до 2022 року. Це свідчення як певного зростання схильності до заощаджень, так і високого рівня довіри до банків.

Раніше ми писали, що Національний банк України планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку (також p2p, що розшифровується як peer-to-peer або person-to-person) вже до кінця цього тижня. Це потрібно, зокрема, щоб боротися з тіньовими схемами, такими як дропи.

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Рубрики: АналітикаБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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