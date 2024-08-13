Скільки грошей тримають українці у банках — аналітика НБУ

У липні обсяг гривневих коштів населення на банківських рахунках дещо знизився, однак вже у серпні ситуація змінилася. Це не вплинуло на фінансову стабільність і ліквідність банківської системи

Про це свідчать дані оперативної статистики Національного банку.

Зазначається, що обсяги залишків гривневих коштів фізосіб за перший тиждень серпня не лише повністю відновилися після зниження за липень на 1,2%, а й додатково збільшилися.

Станом на 9 серпня 2024 року ці залишки перевищують:

на 0,7% (5,1 млрд грн) — показник на початок липня;

на 7% (50 млрд грн) — показник на початок року,

на 80,9% (340,1 млрд грн) — показник на початок повномасштабного вторгнення.

Певна волатильність характерна для коштів населення в банках. Фахівці НБУ детально проаналізували фактори ситуативного скорочення залишків коштів у липні. Серед них:

сезонний чинник, адже населення схильне витрачати більше коштів влітку з огляду на сезон відпусток. Так, скорочення коштів на рахунках громадян у липні-серпні спостерігалося й у 2020-2021 роки;

перебої з електроенергією змусили населення активніше купувати джерела альтернативного енергопостачання (генератори, зарядні станції, сонячні панелі), що також вимагало значних додаткових ресурсів;

деяке посилення попиту на іноземну валюту з огляду на ситуативне послаблення курсу гривні. Водночас про «втечу» коштів з банків не йдеться, адже обсяги валютних заощаджень населення в банках за липень зросли на 0,1%;

активніше інвестування коштів населенням у високодохідні ОВДП у гривні та іноземній валюті: в липні українці збільшили вкладення в державні цінні папери на 5,2 млрд грн, або на 9%.

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«Гривневі кошти клієнтів у банках, включно з коштами бізнесу, за липень зросли на 0,3%, а обсяги ліквідності банківської системи залишаються на рекордно високому рівні, — йдеться у звіті. —Коефіцієнт ліквідності банків LCR в усіх валютах стабільно перевищує мінімальні вимоги — його значення на початок серпня становило 342% за мінімально необхідного значення 100%».

Дані оперативної статистики підтверджують оцінки фахівців НБУ, оприлюднені в червневому Звіті про фінансову стабільність.

Так, попри невизначеність в умовах повномасштабної війни, населення зберігає на банківських рахунках стабільно вищу частку своїх доходів, ніж до 2022 року. Це свідчення як певного зростання схильності до заощаджень, так і високого рівня довіри до банків.

Раніше ми писали, що Національний банк України планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку (також p2p, що розшифровується як peer-to-peer або person-to-person) вже до кінця цього тижня. Це потрібно, зокрема, щоб боротися з тіньовими схемами, такими як дропи.

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