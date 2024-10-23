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ОККО побудує курорт за $1,5 млрд на заході України

23.10.2024 19:00
Дарія Шуть
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Новий всесезонний гірський курорт, який побудує ОККО Group, буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря

ОККО побудує курорт за $1,5 млрд на заході України

Візуалізація майбутнього курорту GORO Mountain Resort. Фото: okko-group.com.ua

ОККО Group розпочала будівництво масштабного проєкту рекреації Львівських Карпат — всесезонного гірського курорту міжнародного формату GORO Mountain Resort, повідомили в пресслужбі компанії.

Загальні інвестиції у GORO Mountain Resort оцінюють у $1,5 млрд. З цієї суми OKKO Group з власних та кредитних коштів планує вкласти $500 млн, а ще $1 млрд залучити від інших інвесторів.

Курорт буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка Львівської області. ОККО Group виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором для забезпечення гармонійного розвитку та цілісної концепції всесезонного рекреаційного проєкту.

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«Новий гірський рекреаційний проєкт має стати магнітом для українських та іноземних туристів і потенційних інвесторів, ставлячи сучасну українську гірську локацію на туристичну мапу Європи», — зазначає СЕО групи компаній OKKO Василь Даниляк.

Які особливості матиме курорт

Загальна площа GORO Mountain Resort становитиме майже 1200 га, з яких 360 га заплановано для гірської та лижної інфраструктури, а понад 800 га — для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних об’єктів.

На території планують протягом 15 років побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри.

Візуалізація майбутнього курорту GORO Mountain Resort

Візуалізація майбутнього курорту GORO Mountain Resort. Фото: okko-group.com.ua

Тут з’явиться перша в Україні та найдовша гондольна канатна дорога (2,8 км) і найдовша лижна траса (3,8 км). Також буде побудовано 25 готелів на 5500 номерів.

Перша черга GORO загальною площею 127 га стартує біля села Волосянка, розташованого за 5 км від селища Славсько. Натепер уже розпочалося будівництво Welcome Centre та нижньої станції гондольної канатної дороги.

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Окрім того, тут передбачені 10 лижних трас завдовжки 13 км зі 50 га засніження та два сучасні крісельні витяги. На території 20 га першої черги курорту також побудують п’ять готельних комплексів на 1100+ номерів разом із рекреаційною інфраструктурою зі спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-зонами. Завершення будівництва першої черги планується у 2028-2029 роках.

До будівництва ОККО Group залучила австрійських експертів світового класу: PKF Hospitality (інвестиційний аналіз та концепція), ILF Group (майстер-план та лижна інфраструктура) та Doppelmayr/Garaventa Gruppe (проєктування системи витягів та канатних доріг). Девелопментом та будівництвом нерухомості на території курорту займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development, а керувати комплексом буде єдиний оператор.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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