Аврора виділить $63 млн на відновлення пошкодженого складу

Мережа магазинів формату «One dollar store» Аврора планує вкласти $63 млн у відбудову частково зруйнованого логістичного комплексу, який раніше належав ТОВ «Вест Гейт Логістик» із групи Dragon Capital

Про це повідомив Forbes Ukraine СEO Аврори Тарас Панасенко.

Зазначається, що відновлення кожного квадратного метра коштуватиме близько $700. За словами Панасенка, відбудувати першу чергу коштуватиме $28 млн, а другу — $35 млн, сукупно — близько $63 млн.

Він додав, що наразі відбуваються проєктні роботи, і відновлену першу чергу логістичного комплексу запустять в експлуатацію до кінця наступного року.

У матеріалі пояснюється, що ТОВ «Вигідна покупка», яка є оператором мережі мультимаркетів Аврора, 21 серпня завершило угоду з купівлі майнового комплексу, який раніше належав ТОВ «Вест Гейт Логістик» із групи Dragon Capital. Це логістичний комплекс West Gate Logistic під Києвом, що складався з двох будівель. Менша за площею працює, більша — зруйнована через бойові дії.

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Комплекс, який став частиною власності Аврори, має земельну ділянку 14,4 га, складські та офісні будівлі (загальна площа близько 7 тис. м²), а також зруйноване приміщення 90 тис. м². За розмірами, це один із найбільших складських центрів у Київській області.

Як у серпні сказав Тарас Панасенко, цей об’єкт було обрано для придбання, бо він чудово підходить за розмірами та розташуванням, і у майбутньому дасть можливість більш оперативно та якісно доставляти товари до Києва та околиць.

Нагадаємо, у 2025 році мережа мультимаркетів «Аврора» має намір розширити свою діяльність на територію Молдови, а згодом і на Балканські країни.

Одночасно з цим мережа продовжить свій розвиток в Україні та Румунії. Наразі компанія має понад 1500 магазинів у цих двох країнах: 25 з них розташовані в Румунії, а понад 1480 — в Україні. В наступні роки планується розширення української мережі до 2500 магазинів до 2026 року.

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