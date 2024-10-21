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Аврора виділить $63 млн на відновлення пошкодженого складу

21.10.2024 20:30
Микола Деркач
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Мережа магазинів формату «One dollar store» Аврора планує вкласти $63 млн у відбудову частково зруйнованого логістичного комплексу, який раніше належав ТОВ «Вест Гейт Логістик» із групи Dragon Capital

Аврора виділить $63 млн на відновлення пошкодженого складу

Аврора виділить $63 млн на відновлення пошкодженого складу Фото: freepik.com

Про це повідомив Forbes Ukraine СEO Аврори Тарас Панасенко.

Зазначається, що відновлення кожного квадратного метра коштуватиме близько $700. За словами Панасенка, відбудувати першу чергу коштуватиме $28 млн, а другу — $35 млн, сукупно — близько $63 млн.

Він додав, що наразі відбуваються проєктні роботи, і відновлену першу чергу логістичного комплексу запустять в експлуатацію до кінця наступного року.

У матеріалі пояснюється, що ТОВ «Вигідна покупка», яка є оператором мережі мультимаркетів Аврора, 21 серпня завершило угоду з купівлі майнового комплексу, який раніше належав ТОВ «Вест Гейт Логістик» із групи Dragon Capital. Це логістичний комплекс West Gate Logistic під Києвом, що складався з двох будівель. Менша за площею працює, більша — зруйнована через бойові дії.

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Комплекс, який став частиною власності Аврори, має земельну ділянку 14,4 га, складські та офісні будівлі (загальна площа близько 7 тис. м²), а також зруйноване приміщення 90 тис. м². За розмірами, це один із найбільших складських центрів у Київській області.

Як у серпні сказав Тарас Панасенко, цей об’єкт було обрано для придбання, бо він чудово підходить за розмірами та розташуванням, і у майбутньому дасть можливість більш оперативно та якісно доставляти товари до Києва та околиць.

Нагадаємо, у 2025 році мережа мультимаркетів «Аврора» має намір розширити свою діяльність на територію Молдови, а згодом і на Балканські країни.

Одночасно з цим мережа продовжить свій розвиток в Україні та Румунії. Наразі компанія має понад 1500 магазинів у цих двох країнах: 25 з них розташовані в Румунії, а понад 1480 — в Україні. В наступні роки планується розширення української мережі до 2500 магазинів до 2026 року.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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