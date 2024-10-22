Авіакомпанії Supernova Airlines надали дозвіл на чартерні рейси в ЄС

17 жовтня авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до складу групи Nova, отримала дозвіл Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) на польоти в Європі (Part-TCO), необхідний для неєвропейських авіакомпаній

Про це повідомила пресслужба Нової пошти та йдеться у наказі Державної Авіаційної Служби України №789 від 21.10.2024.

Це означає, що компанія зможе здійснювати комерційні рейси в небі Євросоюзу, фінальна підготовка до яких наразі триває.

«Надати ТОВ «СУПЕРНОВА ЕЙРЛАЙНЗ» права на експлуатацію повітряних ліній: Львів — Прага (Чеська Республіка) — Львів (частота рейсів: 7 рейсів на тиждень); Київ — Прага (Чеська Республіка) — Київ (частота рейсів: 7 рейсів на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням строку дії прав: з 01.11.2024 на необмежений строк», — йдеться у Наказі Державіаслужби.

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«Стратегічно авіакомпанія націлена на далекомагістральні рейси зі США до Європи, з Китаю до Європи, а також буде готова здійснювати чартерні рейси на замовлення сторонніх клієнтів, відповідно до можливостей Boeing 737-800SF», — зазначається у повідомленні Нової пошти.

Додається, що Supernova Airlines була заснована у 2021 році. Компанія отримала сертифікат експлуатанта за номером UA 062. Це дає можливість розпочати власні вантажні авіарейси.

У травні 2023 року Supernova Airlines виконала свій перший авіарейс за маршрутом «Рига — Жешув — Рига». Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72.

«18 вересня 2024 року авіакомпанія Supernova виконала перший рейс на власному літаку Boeing 737-800SF під прапором України з українськими реєстраційними знаками UR-NPA. Це був сертифікаційний політ — один із завершальних кроків у процесі запровадження Державіаслужбою України типу Boeing 737-800SF до сертифіката експлуатанта авіакомпанії Supernova», — написали в пресслужбі Нової пошти.

Раніше ми писали, що Нова пошта вийшла на австрійський ринок, ще більше розширившись у Європі. Це вже 15-та країна, де запрацювала найбільша українська поштова компанія.

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