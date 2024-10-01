Нова пошта розширюється в Європі: де запрацювала

Термін доставки Nova Post з України до Австрії — від 5 днів, а по Австрії та в інші європейські країни — від 1 дня

Нова пошта вийшла на австрійський ринок, ще більше розширившись у Європі. Це вже 15-та країна, де запрацювала найбільша українська поштова компанія.

Відтепер клієнти Нової пошти можуть замовити адресну доставку документів та посилок з України на будь-яку адресу в Австрії, між населеними пунктами Австрії та звідти до інших європейських країн.

Крім того, кур’єр Nova Post може забрати оплачене та запаковане відправлення з будь-якої адреси в країні для подальшої доставки.

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Нова пошта доставляє відправлення вагою до 30 кг та вартістю до 150 євро (7000 грн). Послуга доступна як для приватних осіб, так і для бізнесу.

Вартість адресної доставки з України в Австрію складає:

документи – 700 грн;

посилки до 2 кг – 800 грн;

посилки до 10 кг – 1350 грн;

посилки до 30 кг – 2600 грн.

Примітно, що Нова пошта вперше змінила формат і вийшла на ринок країни з винятково адресною доставкою, без відкриття відділень. По Відню доставляють кур’єри Nova Post, а решту території країни обслуговує партнер компанії — GLS.

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«Ми дотримуємось нашої мети – логістично з’єднати Україну з ЄС. Відповідно, виходимо на ринок нових європейських країн, розвиваємо вже наявні послуги та пропонуємо нові — як для приватних осіб, так і для бізнесу», — зазначає Олександр Лисовець, СEO Nova Post Europe.

Він анонсував, що у 2025 році планується зробити можливою відправку посилок з адреси кур’єром у день оформлення заявки та додати можливість обрати зручний часовий інтервал.

Нагадаємо, Нова пошта відтепер доставлятиме документи та посилки з України в Румунію не тільки на адресу отримувача чи у відділення Нової пошти, але й у 2000 партнерських поштоматів та пунктів видачі мережі Cargus SHIP & GO.

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