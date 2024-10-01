close-btn
PaySpaceMagazine

Нова пошта розширюється в Європі: де запрацювала

01.10.2024 15:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Термін доставки Nova Post з України до Австрії — від 5 днів, а по Австрії та в інші європейські країни — від 1 дня

Нова пошта розширюється в Європі: де запрацювала

Фото: novaposhta.ua

Нова пошта вийшла на австрійський ринок, ще більше розширившись у Європі. Це вже 15-та країна, де запрацювала найбільша українська поштова компанія.

Відтепер клієнти Нової пошти можуть замовити адресну доставку документів та посилок з України на будь-яку адресу в Австрії, між населеними пунктами Австрії та звідти до інших європейських країн.

Крім того, кур’єр Nova Post може забрати оплачене та запаковане відправлення з будь-якої адреси в країні для подальшої доставки.

Читайте також: Нова пошта збільшила тарифи на доставку: нові ціни

Нова пошта доставляє відправлення вагою до 30 кг та вартістю до 150 євро (7000 грн). Послуга доступна як для приватних осіб, так і для бізнесу.

Вартість адресної доставки з України в Австрію складає:

  • документи – 700 грн;
  • посилки до 2 кг – 800 грн;
  • посилки до 10 кг – 1350 грн;
  • посилки до 30 кг – 2600 грн.

Примітно, що Нова пошта вперше змінила формат і вийшла на ринок країни з винятково адресною доставкою, без відкриття відділень. По Відню доставляють кур’єри Nova Post, а решту території країни обслуговує партнер компанії — GLS.

Вас може зацікавити: Нова пошта оновила застосунок: що змінилось

«Ми дотримуємось нашої мети – логістично з’єднати Україну з ЄС. Відповідно, виходимо на ринок нових європейських країн, розвиваємо вже наявні послуги та пропонуємо нові — як для приватних осіб, так і для бізнесу», — зазначає Олександр Лисовець, СEO Nova Post Europe.

Він анонсував, що у 2025 році планується зробити можливою відправку посилок з адреси кур’єром у день оформлення заявки та додати можливість обрати зручний часовий інтервал.

Нагадаємо, Нова пошта відтепер доставлятиме документи та посилки з України в Румунію не тільки на адресу отримувача чи у відділення Нової пошти, але й у 2000 партнерських поштоматів та пунктів видачі мережі Cargus SHIP & GO.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У яких країнах Європи Нова пошта вийшла на прибуток — Forbes

Європейський банк надав Новій пошті €70 млн кредиту

Нова пошта розширить мережу поштоматів у одній з країн Європи

Рубрики: ЄвропаНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNova PostNOVA
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Нова пошта вийде на ринки ще двох країн ЄС до кінця року 22.08.2024

Нова пошта вийде на ринки ще двох країн ЄС до кінця року
Нова пошта розширилась в Італії: де відкрилось нове відділення 29.07.2024

Нова пошта розширилась в Італії: де відкрилось нове відділення
Як українському бізнесу розширити експансію на міжнародні ринки та які є для цього допоміжні ресурси: репортаж із конференції «Мій експорт» 17.05.2024

Як українському бізнесу розширити експансію на міжнародні ринки та які є для цього допоміжні ресурси: репортаж із конференції «Мій експорт»
Нова пошта вийшла на ринок ще однієї країни Європи 30.04.2024

Нова пошта вийшла на ринок ще однієї країни Європи
Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи 16.04.2024

Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи
«Ми створили екосистему інновацій — залучаючи амбітні, талановиті стартапи, щоб разом реалізовувати ідеї» — Євген Хоменко, керівник R&D департаменту Нової пошти, про запуск інноваційної платформи NovaTech 01.04.2024

«Ми створили екосистему інновацій — залучаючи амбітні, талановиті стартапи, щоб разом реалізовувати ідеї» — Євген Хоменко, керівник R&D департаменту Нової пошти, про запуск інноваційної платформи NovaTech
Вибір редакції
Всі
Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
ТОП статей 30.09.2024

Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу

 Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
ТОП статей 27.09.2024

Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
Останні новини
Сьогодні  20:20

AMD представила першу малу мовну модель для сімейства Llama

 Сьогодні  19:40

Держава частково компенсуватиме купівлю української техніки та енергообладнання

 Сьогодні  19:00

Google профінансує ще 60 українських стартапів: на яку суму

 Сьогодні  18:20

3 альткоїни, які можуть перетворити $100 на $1000 у жовтні

 Сьогодні  17:40

НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банків

 Сьогодні  17:00

У Дії з'явилась нова військова облігація

 Сьогодні  16:20

Хто такий Шигеру Ішіба і який вплив він матиме на ринок криптовалют

 Всі новини
credit link image