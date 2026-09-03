Nova Post вийшла на ринок Канади

Nova Post розпочала роботу в Канаді, яка стала 18-ю країною міжнародної мережі компанії. Відтепер між Україною та Канадою можна відправляти документи й посилки вагою до 30 кг, а заявлений термін доставки становить від п’яти днів

Оформити відправлення з Канади можна онлайн на сайті Nova Post або через мобільний застосунок. Після цього посилку можна передати кур’єру або залишити в одному з приблизно 1 100 партнерських пунктів UPS Store по країні.

Вартість доставки з Канади в Україну залежить від ваги. Документи та посилки до 1 кг коштуватимуть 37 канадських доларів, до 2 кг — 47 CAD, до 10 кг — 99 CAD. За відправлення вагою до 30 кг потрібно буде заплатити 215 CAD.

У компанії також розраховують, що новий напрямок спростить вихід українських виробників на канадський ринок. Ще до офіційного запуску Nova Post опрацювала понад 3 000 відправлень між країнами, причому більшість із них, за даними компанії, становили товари українських виробників.

«Канада, як і вся Північна Америка, є одним із ключових напрямів міжнародного розвитку Nova Post», — зазначив CBDO групи NOVA Олексій Тараненко. Наступними кроками компанія називає розширення мережі, запуск франшизи, нових продуктів та скорочення термінів доставки.

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Окреме значення для українського бізнесу має Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою — CUFTA. Канада скасувала тарифи на 99,9% імпорту з України, зокрема практично на всі промислові товари та більшість аграрної продукції. Водночас право на пільговий тариф залежить від категорії товару та виконання правил походження, тому говорити про повну відсутність мита для абсолютно всіх відправлень некоректно.

Крім можливого мита, під час ввезення товарів до Канади може застосовуватися GST/HST. За правилами Канади, товари вартістю до 20 канадських доларів, які надходять поштою або кур’єрською доставкою, зазвичай звільняються від GST/HST, хоча для окремих категорій діють винятки.

Вихід у Канаду продовжує міжнародне розширення Nova Post. Для компанії це вже 18-й ринок, а партнерська модель із UPS дозволяє стартувати без необхідності одразу будувати власну велику мережу відділень.

На думку редакції PSM, Канада цікава Nova Post не лише через численну українську громаду. Для українських виробників це великий платоспроможний ринок, а спрощення логістики може знизити один із бар’єрів для невеликого e-commerce бізнесу, який продає товари за кордон. Показовими тепер будуть не перші 3 000 відправлень, а те, чи зможе компанія наростити регулярний потік комерційних посилок і зробити канадський напрямок економічно привабливим для малого та середнього бізнесу.

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Джерело: Нова пошта.