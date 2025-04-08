Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи

Компанія Nova Post (Нова пошта у Європі) відкрила своє друге відділення у Мілані (Італія)

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram.

Нове відділення працює без вихідних і знаходиться за адресою via Rodolfo Farneti, 3. Тут можна отримати та відправити документи й посилки до 30 кг. Термін доставки з України до Італії — від 5 днів.

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Нова пошта в Італії забезпечує доставку у 2400 поштоматів та 2500 пунктів видачі по всій країні завдяки співпраці з партнерами GLS та BRT. Цього року планується збільшення кількості точок сервісу у Венеції, Барі, Варезе, Неаполі і Римі.

Нагадаємо, що облігації Нової пошти і NovaPay придбала компанія з іноземний капіталом. UNIQA Ukraine, яка обслуговує 16 мільйонів клієнтів у 17 країнах Європи, придбала облігації Нової пошти, а «УНІКА Життя» (дочірня компанія UNIQA Insurance Group) — інвестувала у цінні папери NovaPay. У повідомленні наголошується, що у 1 кварталі 2025 року Нова пошта виконала свої фінансові зобов’язання перед інвесторами і погасила облігації серії D на суму номіналом 800 млн грн.

Раніше ми писали, що Нова пошта планує створити аналог DOGE. Співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк заявив, що компанія проведе аудит процесів та створить департамент ефективності, аналог американському DOGE.

Крім того, Нова пошта запустила другу сонячну електростанцію. Це вже друга електростанція у арсеналі Нової пошти. На початку січня цього року Нова пошта запустила СЕС на даху Київського інноваційного терміналу. Вона має потужність 1 МВт та займає 5000 квадратних метрів. Вартість проєкту склала 14 мільйонів гривень, планова окупність становить три роки. За даними Нової пошти, влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.

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