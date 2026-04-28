Nova Post запускає доставку у поштомати в Австрії

28.04.2026 16:00
Ольга Деркач

Nova Post оголосила про новий етап розвитку в Європі — компанія розпочинає партнерство з австрійською мережею поштоматів myflexbox. У межах співпраці клієнти зможуть отримувати посилки через автоматизовані точки видачі без прив’язки до кур’єра

Фото: t.me/novapostcorp

На першому етапі сервіс запрацював у Відні. Доставка здійснюється власним автопарком Nova Post, а клієнтам уже доступно понад 200 поштоматів. У них можна отримувати відправлення вагою до 30 кг у будь-який зручний час. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Поштомати працюють цілодобово та розташовані у різних локаціях міста: на АЗК, біля або всередині торговельних центрів і магазинів, зокрема LIBRO та PAGRO DISKONT, на вокзалах і в житлових комплексах.

«Партнерство з myflexbox — це важливий крок у масштабуванні нашої присутності в Австрії, що поєднує їхню смарт-інфраструктуру з нашим власним автопарком. До кінця року швидка та надійна доставка Nova Post буде доступна у понад 550 партнерських поштоматів, зокрема у містах Грац, Лінц, Зальцбург та Інсбрук. А клієнти зможуть не лише отримувати відправлення, але й робити відправки», — зазначає Владислав Марунков, СЕО Nova Post в Австрії.

У компанії зазначають, що партнерство є частиною ширшого тренду розвитку міської логістики в Європі. Йдеться про перехід до відкритих платформ, які об’єднують різних операторів доставки. Такий підхід має підвищити зручність для користувачів, підтримати сталий розвиток міст і сформувати нові стандарти якості логістичних сервісів.

Нагадаємо, що поштово-логістична група Nova вивчає можливість придбання одного або кількох банків, щоб зміцнити позиції своєї фінансової структури NovaPay. За словами Климова, основна причина такого кроку — бажання розширити перелік продуктів і сервісів для клієнтів Nova.

