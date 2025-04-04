Нова пошта розширилася в одній з країн ЄС

Компанія Nova Post (Нова пошта у Європі) відкрила своє перше відділення у столиці Іспанії — Мадриді

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Тепер у столиці Іспанії можна швидко відправити та отримати документи та посилки вагою до 30 кг і габаритами до 120×70×70 см», — йдеться в повідомленні.

Термін доставки з України — від 5 днів. Адреса: C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029.

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Відтепер клієнти Нової пошти в Іспанії мають змогу користуватися 7 відділеннями у Барселоні, Валенсії, Аліканте, Торрев’єсі, Малазі та Мадриді, а також пунктами видачі посилок та поштоматами по всій країні.

Нагадаємо, що облігації Нової пошти і NovaPay придбала компанія з іноземний капіталом. UNIQA Ukraine, яка обслуговує 16 мільйонів клієнтів у 17 країнах Європи, придбала облігації Нової пошти, а «УНІКА Життя» (дочірня компанія UNIQA Insurance Group) — інвестувала у цінні папери NovaPay. У повідомленні наголошується, що у 1 кварталі 2025 року Нова пошта виконала свої фінансові зобов’язання перед інвесторами і погасила облігації серії D на суму номіналом 800 млн грн.

Раніше ми писали, що Нова пошта планує створити аналог DOGE. Співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк заявив, що компанія проведе аудит процесів та створить департамент ефективності, аналог американському DOGE.

Крім того, Нова пошта запустила другу сонячну електростанцію. Це вже друга електростанція у арсеналі Нової пошти. На початку січня цього року Нова пошта запустила СЕС на даху Київського інноваційного терміналу. Вона має потужність 1 МВт та займає 5000 квадратних метрів. Вартість проєкту склала 14 мільйонів гривень, планова окупність становить три роки. За даними Нової пошти, влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.

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