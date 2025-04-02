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Нова пошта відкрила нові відділення в одній з країн Європи

02.04.2025 13:00
Ольга Деркач
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Компанія Nova Post (Нова пошта у Європі) відкрила одразу декілька нових відділень у Чехії

Нова пошта відкрила нові відділення в одній з країн Європи

Нова пошта відкрила нові відділення в одній з країн Європи Фото: t.me/novapostcorp

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram-каналі.

У нових відділеннях клієнти Нової пошти можуть швидко відправити та отримати документи і посилки вагою до 30 кг:

  • у Карлових Варах за адресою Moskevská 1796/64;
  • у Младі Болеславі за адресою tř. Václava Klementa 1394.

Нова пошта у Чехії також доставляє у 2700 партнерських поштоматів та пунктів видачі по всій країні. Крім того, віднедавна запрацювали власні пункти видачі та отримання посилок у 10 містах Чехії.

Нові пункти прийому та видачі відкрилися в закладах українського бізнесу: в магазинах, сервісних центрах, готелях, ательє. Там можна отримати посилку до 30 кг і оголошеною вартістю до 8500 грн (5000 крон), а також здійснити відправку, але попередньо її треба оплатити у застосунку або на сайті.

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«Найближчим часом додамо пакування та оформлення безпосередньо на місці. Також протягом весни плануємо відкрити ще 7 мінівідділень у найбільших містах країни, де ще не присутні», — сказав CEO Нової пошти в Чехії Андрій Артеменко.

Нагадаємо, що облігації Нової пошти і NovaPay придбала компанія з іноземний капіталом. UNIQA Ukraine, яка обслуговує 16 мільйонів клієнтів у 17 країнах Європи, придбала облігації Нової пошти, а «УНІКА Життя» (дочірня компанія UNIQA Insurance Group) — інвестувала у цінні папери NovaPay. У повідомленні наголошується, що у 1 кварталі 2025 року Нова пошта виконала свої фінансові зобов’язання перед інвесторами і погасила облігації серії D на суму номіналом 800 млн грн.

Раніше ми писали, що Нова пошта планує створити аналог DOGE. Співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк заявив, що компанія проведе аудит процесів та створить департамент ефективності, аналог американському DOGE.

Крім того, Нова пошта запустила другу сонячну електростанцію. Це вже друга електростанція у арсеналі Нової пошти. На початку січня цього року Нова пошта запустила СЕС на даху Київського інноваційного терміналу. Вона має потужність 1 МВт та займає 5000 квадратних метрів. Вартість проєкту склала 14 мільйонів гривень, планова окупність становить три роки. За даними Нової пошти, влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.

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Рубрики: ЄвропаСвітНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNova Post
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