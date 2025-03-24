Нова пошта розширила мережу в одній з країн Європи

Нова пошта розширилася в одній з країн Європи. Нове відділення зʼявилося у місті Утрехт у Нідерландах

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram.

Клієнти зможуть відправляти та отримувати документи і посилки вагою до 100 кг за адресою Overvliet, 2:

з понеділка по пʼятницю з 09:00 до 20:00,

в суботу з 09:00 до 18:00.

Термін доставки з України до Нідерландів — від 6 днів.

Нагадаємо, що облігації Нової пошти і NovaPay придбала компанія з іноземний капіталом. UNIQA Ukraine, яка обслуговує 16 мільйонів клієнтів у 17 країнах Європи, придбала облігації Нової пошти, а «УНІКА Життя» (дочірня компанія UNIQA Insurance Group) — інвестувала у цінні папери NovaPay. У повідомленні наголошується, що у 1 кварталі 2025 року Нова пошта виконала свої фінансові зобов’язання перед інвесторами і погасила облігації серії D на суму номіналом 800 млн грн.

Раніше ми писали, що Нова пошта планує створити аналог DOGE. Співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк заявив, що компанія проведе аудит процесів та створить департамент ефективності, аналог американському DOGE.

«Одна з ідей — створити департамент ефективності компанії, аналог DOGE. Але комерційна компанія це не уряд, де можна звільняти кожного чиновника і буде тільки краще, — додає співвласник Нової пошти. — У бізнесах зазвичай потрібні всі працівники і виявити тих, кого можна звільнити, без втрат для компанії, дуже складно. Тим паче наше завдання це не стільки скорочення витрат, скільки розширення нашого бізнесу, експансія на інші ринки та інновації, а це ніяк не корелюється із скороченням персоналу».

Крім того, Нова пошта запустила другу сонячну електростанцію. Це вже друга електростанція у арсеналі Нової пошти. На початку січня цього року Нова пошта запустила СЕС на даху Київського інноваційного терміналу. Вона має потужність 1 МВт та займає 5000 квадратних метрів. Вартість проєкту склала 14 мільйонів гривень, планова окупність становить три роки. За даними Нової пошти, влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.

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