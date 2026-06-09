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ПУМБ запустив «Вигідно для ФОП»: фінансовий стек для бізнесу в межах єдиної цифрової платформи

09.06.2026 16:17
Микола Деркач
Новини компанії

ПУМБ оголосив про запуск акції «Вигідно для ФОП» (13 травня – 14 серпня 2026 року), у межах якої ключові фінансові сервіси для підприємців інтегруються в єдиний цифровий продукт — від відкриття рахунку до прийому платежів і управління доходами

ПУМБ запустив «Вигідно для ФОП»: фінансовий стек для бізнесу в межах єдиної цифрової платформи

Йдеться про перехід до платформеної моделі SME-банкінгу, де базові фінансові інструменти працюють як зв’язана екосистема сервісів для ведення бізнесу.

From product to platform: що саме пропонує ПУМБ

У межах пропозиції підприємець отримує готовий набір фінансових інструментів:

  • 6 місяців безкоштовного обслуговування рахунку
  • до 15 платежів без комісії щомісяця без додаткових умов;
  • виведення доходу без комісії до 60 тис. грн/міс (далі — 0,35%);
  • еквайринг 1,1% без абонплати
  • єдиний тариф для POS, e‑commerce і Tap‑to‑Phone;
  • безкоштовний POS‑термінал;
  • онлайн‑кредит до 3 млн грн як частина екосистеми.

У цій конфігурації рахунок перестає бути окремою послугою — він перетворюється на центр управління всіма грошовими потоками бізнесу.

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Онбординг як частина продукту, а не окрема дія

Ключовий елемент — швидкість входу в систему:

  • відкриття рахунку онлайн через Дію або відеоверифікацію;
  • кілька хвилин на підключення;
  • доступ до всіх сервісів одразу після реєстрації.

Фактично ПУМБ реалізує сценарій, близький до embedded onboarding: коли створення бізнесу і запуск фінансової інфраструктури зливаються в один безшовний процес.

Embedded acquiring: еквайринг за замовчуванням

Один із найбільш «фінтехових» елементів – спосіб інтеграції еквайрингу в продукт:

  • не як окремий сервіс, а як дефолтна функція рахунку;
  • єдина ставка незалежно від каналу;
  • підтримка Tap‑to‑Phone як software‑first альтернатива класичному POS.

Це типова логіка embedded finance, де прийом платежів стає частиною базової фінансової інфраструктури, а не окремим продуктом із власною економікою.

UX як нова тарифна політика

У продукті помітний ще один тренд — зміщення конкуренції в бік UX:

  • один інтерфейс для всіх операцій (рахунок, платежі, еквайринг);
  • мінімум умов і винятків;
  • зрозуміла модель комісій без «тарифної інженерії».

Це відповідає переходу від класичних банківських пакетів до self-service фінансових інструментів, де ключова цінність – швидкість прийняття рішень і передбачуваність витрат.

Що це означає для ринку ФОП

Запуск «Вигідно для ФОП» демонструє кілька системних змін у SME‑банкінгу:

  • платформізація: банк переходить від набору продуктів до інфраструктурного шару для бізнесу;
  • digital‑first доступ: відкриття рахунку та подальше використання повністю онлайн;
  • integration by default: iплатежі, еквайринг і кредитні інструменти працюють у єдиному середовищі;
  • time-to-value → minutes: скорочення шляху до першої цінності — підприємець може почати операційну діяльність практично одразу після підключення.

Висновок

ПУМБ у цій пропозиції рухається від класичної банківської моделі до формату fintech-платформи для ФОП – із швидким онбордингом, інтегрованими сервісами та фокусом на щоденну економіку бізнесу.

У результаті підприємець отримує не набір окремих послуг, а готову фінансову інфраструктуру, яка запускається за кілька хвилин і масштабується разом із розвитком бізнесу.

У ширшому контексті це ще один крок до нормалізації платформенного SME-банкінгу в Україні, де конкурентна боротьба зміщується від тарифів і окремих продуктів до швидкості запуску, глибини інтеграції та якості цифрового досвіду.

Акція “Вигідно для ФОП” проводиться по всій території України за винятком тимчасово окупованих територій з 13.05.2026 по 14.08.2026.

Детальніше за посиланням.

АТ «ПУМБ». Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р. Державна реєстрація № 73 від 23.12.1991р.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПУМБ
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