ПУМБ запустив «Вигідно для ФОП»: фінансовий стек для бізнесу в межах єдиної цифрової платформи

ПУМБ оголосив про запуск акції «Вигідно для ФОП» (13 травня – 14 серпня 2026 року), у межах якої ключові фінансові сервіси для підприємців інтегруються в єдиний цифровий продукт — від відкриття рахунку до прийому платежів і управління доходами

Йдеться про перехід до платформеної моделі SME-банкінгу, де базові фінансові інструменти працюють як зв’язана екосистема сервісів для ведення бізнесу.

From product to platform: що саме пропонує ПУМБ

У межах пропозиції підприємець отримує готовий набір фінансових інструментів:

6 місяців безкоштовного обслуговування рахунку

до 15 платежів без комісії щомісяця без додаткових умов;

без додаткових умов; виведення доходу без комісії до 60 тис. грн/міс (далі — 0,35%);

(далі — 0,35%); еквайринг 1,1% без абонплати

єдиний тариф для POS, e‑commerce і Tap‑to‑Phone ;

; безкоштовний POS‑термінал ;

; онлайн‑кредит до 3 млн грн як частина екосистеми.

У цій конфігурації рахунок перестає бути окремою послугою — він перетворюється на центр управління всіма грошовими потоками бізнесу.

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Онбординг як частина продукту, а не окрема дія

Ключовий елемент — швидкість входу в систему:

відкриття рахунку онлайн через Дію або відеоверифікацію;

кілька хвилин на підключення;

доступ до всіх сервісів одразу після реєстрації.

Фактично ПУМБ реалізує сценарій, близький до embedded onboarding: коли створення бізнесу і запуск фінансової інфраструктури зливаються в один безшовний процес.

Embedded acquiring: еквайринг за замовчуванням

Один із найбільш «фінтехових» елементів – спосіб інтеграції еквайрингу в продукт:

не як окремий сервіс, а як дефолтна функція рахунку ;

; єдина ставка незалежно від каналу;

підтримка Tap‑to‑Phone як software‑first альтернатива класичному POS.

Це типова логіка embedded finance, де прийом платежів стає частиною базової фінансової інфраструктури, а не окремим продуктом із власною економікою.

UX як нова тарифна політика

У продукті помітний ще один тренд — зміщення конкуренції в бік UX:

один інтерфейс для всіх операцій (рахунок, платежі, еквайринг);

мінімум умов і винятків;

зрозуміла модель комісій без «тарифної інженерії».

Це відповідає переходу від класичних банківських пакетів до self-service фінансових інструментів, де ключова цінність – швидкість прийняття рішень і передбачуваність витрат.

Що це означає для ринку ФОП

Запуск «Вигідно для ФОП» демонструє кілька системних змін у SME‑банкінгу:

платформізація: банк переходить від набору продуктів до інфраструктурного шару для бізнесу;

банк переходить від набору продуктів до інфраструктурного шару для бізнесу; digital‑first доступ : відкриття рахунку та подальше використання повністю онлайн;

: відкриття рахунку та подальше використання повністю онлайн; integration by default : iплатежі, еквайринг і кредитні інструменти працюють у єдиному середовищі;

: еквайринг і кредитні інструменти працюють у єдиному середовищі; time-to-value → minutes: скорочення шляху до першої цінності — підприємець може почати операційну діяльність практично одразу після підключення.

Висновок

ПУМБ у цій пропозиції рухається від класичної банківської моделі до формату fintech-платформи для ФОП – із швидким онбордингом, інтегрованими сервісами та фокусом на щоденну економіку бізнесу.

У результаті підприємець отримує не набір окремих послуг, а готову фінансову інфраструктуру, яка запускається за кілька хвилин і масштабується разом із розвитком бізнесу.

У ширшому контексті це ще один крок до нормалізації платформенного SME-банкінгу в Україні, де конкурентна боротьба зміщується від тарифів і окремих продуктів до швидкості запуску, глибини інтеграції та якості цифрового досвіду.

Акція “Вигідно для ФОП” проводиться по всій території України за винятком тимчасово окупованих територій з 13.05.2026 по 14.08.2026.

Детальніше за посиланням.

АТ «ПУМБ». Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р. Державна реєстрація № 73 від 23.12.1991р.

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