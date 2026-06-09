ПУМБ запустив «Вигідно для ФОП»: фінансовий стек для бізнесу в межах єдиної цифрової платформи

ПУМБ оголосив про запуск акції «Вигідно для ФОП» (13 травня – 14 серпня 2026 року), у межах якої ключові фінансові сервіси для підприємців інтегруються в єдиний цифровий продукт — від відкриття рахунку до прийому платежів і управління доходами
Йдеться про перехід до платформеної моделі SME-банкінгу, де базові фінансові інструменти працюють як зв’язана екосистема сервісів для ведення бізнесу.
From product to platform: що саме пропонує ПУМБ
У межах пропозиції підприємець отримує готовий набір фінансових інструментів:
- 6 місяців безкоштовного обслуговування рахунку
- до 15 платежів без комісії щомісяця без додаткових умов;
- виведення доходу без комісії до 60 тис. грн/міс (далі — 0,35%);
- еквайринг 1,1% без абонплати
- єдиний тариф для POS, e‑commerce і Tap‑to‑Phone;
- безкоштовний POS‑термінал;
- онлайн‑кредит до 3 млн грн як частина екосистеми.
У цій конфігурації рахунок перестає бути окремою послугою — він перетворюється на центр управління всіма грошовими потоками бізнесу.
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Онбординг як частина продукту, а не окрема дія
Ключовий елемент — швидкість входу в систему:
- відкриття рахунку онлайн через Дію або відеоверифікацію;
- кілька хвилин на підключення;
- доступ до всіх сервісів одразу після реєстрації.
Фактично ПУМБ реалізує сценарій, близький до embedded onboarding: коли створення бізнесу і запуск фінансової інфраструктури зливаються в один безшовний процес.
Embedded acquiring: еквайринг за замовчуванням
Один із найбільш «фінтехових» елементів – спосіб інтеграції еквайрингу в продукт:
- не як окремий сервіс, а як дефолтна функція рахунку;
- єдина ставка незалежно від каналу;
- підтримка Tap‑to‑Phone як software‑first альтернатива класичному POS.
Це типова логіка embedded finance, де прийом платежів стає частиною базової фінансової інфраструктури, а не окремим продуктом із власною економікою.
UX як нова тарифна політика
У продукті помітний ще один тренд — зміщення конкуренції в бік UX:
- один інтерфейс для всіх операцій (рахунок, платежі, еквайринг);
- мінімум умов і винятків;
- зрозуміла модель комісій без «тарифної інженерії».
Це відповідає переходу від класичних банківських пакетів до self-service фінансових інструментів, де ключова цінність – швидкість прийняття рішень і передбачуваність витрат.
Що це означає для ринку ФОП
Запуск «Вигідно для ФОП» демонструє кілька системних змін у SME‑банкінгу:
- платформізація: банк переходить від набору продуктів до інфраструктурного шару для бізнесу;
- digital‑first доступ: відкриття рахунку та подальше використання повністю онлайн;
- integration by default: iплатежі, еквайринг і кредитні інструменти працюють у єдиному середовищі;
- time-to-value → minutes: скорочення шляху до першої цінності — підприємець може почати операційну діяльність практично одразу після підключення.
Висновок
ПУМБ у цій пропозиції рухається від класичної банківської моделі до формату fintech-платформи для ФОП – із швидким онбордингом, інтегрованими сервісами та фокусом на щоденну економіку бізнесу.
У результаті підприємець отримує не набір окремих послуг, а готову фінансову інфраструктуру, яка запускається за кілька хвилин і масштабується разом із розвитком бізнесу.
У ширшому контексті це ще один крок до нормалізації платформенного SME-банкінгу в Україні, де конкурентна боротьба зміщується від тарифів і окремих продуктів до швидкості запуску, глибини інтеграції та якості цифрового досвіду.
Акція “Вигідно для ФОП” проводиться по всій території України за винятком тимчасово окупованих територій з 13.05.2026 по 14.08.2026.
Детальніше за посиланням.
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