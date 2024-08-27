Створюйте заявки на обмін валюти за вашим курсом у ПУМБ Online

ПУМБ Online — це вигідний та стійкий курс обміну валюти у застосунку без комісій

Скористайтесь новою послугою в мобільному застосунку ПУМБ Online – оформіть заявку на обмін валюти по вашому курсу. Тобто користувач сам обирає суму і встановлює бажаний курс, за який готовий обміняти валюту і як тільки курс досягає вашої позначки або стає більш вигідним, валютообмін автоматично виконується без жодної комісії.

Як це працює:

У ПУМБ Online оберіть меню «Платежі», «Обмін валют» потім «Заявка на обмін валюти за бажаним курсом», або через розділ «Більше» та «Заявка на обмін валюти за бажаним курсом»

Виберіть параметри заявки : валюта USD або EUR.

: валюта USD або EUR. тип операції купівля або продаж.

купівля або продаж. Введіть бажаний курс обміну (в межах ±4 грн від поточного) , вкажіть суму для обміну та перевірте рахунки для зарахування.

обміну (в межах ±4 грн від поточного) вкажіть для обміну та перевірте рахунки для зарахування. Оберіть термін дії заявки: 1, 2 або 3 тижні.

Максимальна сума продажу іноземної валюти за день — 2 млн гривень, також сума однієї заявки від 1 до 10000,00 USD або EUR.

Цікаве по темі: У ПУМБ Online немає комісії за SWIFT-перекази

Максимальна сума купівлі за місяць, в еквіваленті — 49 999 гривень.

Для всіх клієнтів банку ПУМБ, у застосунку в розділі «Обмін валют» представлена велика кількість валютних позицій для купівлі та продажу, можливість переглянути графік зміни курсів, щоб зрозуміти тренди ринку, та здійснити підписку на зміну курсів валют.

Крім того, у ПУМБ Online здійснюйте обмін між основними видами валют (EUR/USD, GBP/USD, EUR/PLN, USD/PLN) у застосунку миттєво та без комісії за конвертацію.

ПУМБ Online – ваш надійний партнер у вигідному обміні валют.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Реферальна програма ПУМБ для ФОП та Юридичних осіб

Будьте енергонезалежними з ПУМБ: новий пільговий кредит для бізнесу без першого внеску та комісій

ПУМБ Лізинг та Представництво Stellantis в Україні починають стратегічну співпрацю