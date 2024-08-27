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Створюйте заявки на обмін валюти за вашим курсом у ПУМБ Online

27.08.2024 13:55
Микола Деркач
Новини компанії
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ПУМБ Online — це вигідний та стійкий курс обміну валюти у застосунку без комісій

Створюйте заявки на обмін валюти за вашим курсом у ПУМБ Online

Скористайтесь новою послугою в мобільному застосунку ПУМБ Online – оформіть заявку на обмін валюти по вашому курсу. Тобто користувач сам обирає суму і встановлює бажаний курс, за який готовий обміняти валюту і як тільки курс досягає вашої позначки або стає більш вигідним, валютообмін автоматично виконується без жодної комісії.

Як це працює:

У ПУМБ Online оберіть меню «Платежі», «Обмін валют» потім «Заявка на обмін валюти за бажаним курсом», або через розділ «Більше» та «Заявка на обмін валюти за бажаним курсом»

  • Виберіть параметри заявки: валюта USD або EUR.
  • тип операції купівля або продаж.
  • Введіть бажаний курс обміну (в межах ±4 грн від поточного), вкажіть суму для обміну та перевірте рахунки для зарахування.
  • Оберіть термін дії заявки: 1, 2 або 3 тижні.

Максимальна сума продажу іноземної валюти за день — 2 млн гривень, також сума однієї заявки від 1 до 10000,00 USD або EUR.

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Максимальна сума купівлі за місяць, в еквіваленті — 49 999 гривень.

Для всіх клієнтів банку ПУМБ, у застосунку в розділі «Обмін валют» представлена велика кількість валютних позицій для купівлі та продажу, можливість переглянути графік зміни курсів, щоб  зрозуміти тренди ринку, та здійснити підписку на зміну курсів валют.

Крім того, у ПУМБ Online здійснюйте обмін між основними видами валют (EUR/USD, GBP/USD, EUR/PLN, USD/PLN) у застосунку миттєво та без комісії за конвертацію.

ПУМБ Online – ваш надійний партнер у вигідному обміні валют.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПУМБ
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