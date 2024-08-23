У ПУМБ Online немає комісії за SWIFT-перекази

Неймовірна новина від ПУМБ: з 24 серпня по 31 жовтня 2024 року у клієнтів банку є унікальна можливість скористатися тарифом 0 на відправку SWIFT-переказів через мобільний застосунок ПУМБ Online.
Здійснюйте міжнародні SWIFT-платежі у ПУМБ Online: швидко та вигідно з розширеним переліком категорій:
- Оплатити рахунок навчання дитини.
- Сплатити за лікування.
- Переказати аліменти.
- Здійснити валютний переказ на рахунок в іншому українському банку родичам чи ваш власний рахунок.
Всі ці SWIFT-платежі – без комісії у ПУМБ Online!
Всього кілька кліків у застосунку банку – «Платежі» – «Міжнародні перекази» – «Swift» – «Надіслати переказ» і ваші гроші там де треба!
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Крім того, SWIFT-платежі у ПУМБ це:
- Широкий вибір валют: USD, EUR, PLN, GBP.
- Швидке відкриття рахунку: Немає рахунку в потрібній валюті. Відкрийте його миттєво в ПУМБ Online.
Більше деталей тут
Зверніть увагу, сервіс SWIFT доступний у робочі дні з 08:00 до 17:00 та платежі не здійснюються до Ірану, КНДР, Нікарагуа, М’янми, росії та рб.
*Комісія ПУМБ – 0, комісія банку-кореспондента може оплачуватися додатково.
Не втрачайте шанс скористатися вигідними умовами від ПУМБ! Завантажте додаток ПУМБ Online та відправляйте SWIFT-перекази без зайвих турбот!
ПУМБ – вигідний банк, де б ви не знаходились!
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