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У ПУМБ Online немає комісії за SWIFT-перекази

23.08.2024 11:00
Дарія Шуть
Новини компанії
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ПУМБ

Фото: ПУМБ

Неймовірна новина від ПУМБ: з 24 серпня по 31 жовтня 2024 року у клієнтів банку є унікальна можливість скористатися тарифом 0 на відправку SWIFT-переказів через мобільний застосунок ПУМБ Online.

Здійснюйте міжнародні SWIFT-платежі у ПУМБ Online: швидко та вигідно з розширеним переліком категорій:

  • Оплатити рахунок навчання дитини.
  • Сплатити за лікування.
  • Переказати аліменти.
  • Здійснити валютний переказ на рахунок в іншому українському банку родичам чи ваш власний рахунок.

Всі ці SWIFT-платежі – без комісії у ПУМБ Online!

Всього кілька кліків у застосунку банку – «Платежі» – «Міжнародні перекази» – «Swift» – «Надіслати переказ» і ваші гроші там де треба!

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Крім того, SWIFT-платежі у ПУМБ це:

  • Широкий вибір валют: USD, EUR, PLN, GBP.
  • Швидке відкриття рахунку: Немає рахунку в потрібній валюті. Відкрийте його миттєво в ПУМБ Online.

Більше деталей тут

Зверніть увагу, сервіс SWIFT доступний у робочі дні з 08:00 до 17:00 та платежі не здійснюються до Ірану, КНДР, Нікарагуа, М’янми, росії та рб.

*Комісія ПУМБ – 0, комісія банку-кореспондента може оплачуватися додатково.

Не втрачайте шанс скористатися вигідними умовами від ПУМБ! Завантажте додаток ПУМБ Online та відправляйте SWIFT-перекази без зайвих турбот!

ПУМБ – вигідний банк, де б ви не знаходились!

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Рубрики: SWIFTБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПУМБ
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