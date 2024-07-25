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Реферальна програма ПУМБ для ФОП та Юридичних осіб

25.07.2024 16:23
Микола Деркач
Новини компанії
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Рекомендуйте ПУМБ своїм друзям підприємцям та отримуйте до 2 років обслуговування власних бізнес-рахунків всього за 0,5 грн на місяць!

Реферальна програма ПУМБ для ФОП та Юридичних осіб

ПУМБ пропонує підприємцям дуже вигідні умови для обслуговування бізнес-рахунків. А завдяки застосунку «ПУМБ Digital» — управління фінансами стає зручним, зрозумілим та доступним, де б ви не знаходились.

Крім того, ПУМБ створив реферальну програму «Запроси партнера», яка гарантує наявним бізнес-клієнтам 2 місяці обслуговування за будь-яким тарифним пакетом всього за 1 грн — за кожного запрошеного партнера, який відкрив та користується бізнес-рахунком у банку.

Кожен діючий та новий клієнт, учасник реферальної програми, може отримати до 24 місяців обслуговування за будь-яким тарифним пакетом за зниженою платою у 0,50 грн на місяць, за залучення своїх партнерів. Наприклад, вартість тарифу «всеПреміум», без знижки, становить до 750 грн на місяць.

Ваш залучений партнер отримує всі переваги бізнес-клієнта ПУМБ та безкоштовний перший місяць обслуговування за тарифним пакетом «всеDigital». Подальший період обслуговування за зниженою ціною для нового клієнта залежить від кількості партнерів, яких він залучить до реферальної програми.

Тож, запрошуйте партнерів та користуйтеся можливостями ПУМБ для ведення бізнесу за зниженою платою завдяки реферальній програмі «Запроси партнера».

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Для цього необхідно:

  1. Бути клієнтом банку та мати відкритий рахунок або відкрити його онлайн у ПУМБ Digital тут. Це просто та швидко.
  2. Запросити партнера, що немає рахунку в ПУМБ. Для цього відкрийте додаток ПУМБ Digital та перейдіть у вкладку «Більше». Оберіть пункт «Запросити партнера». Надішліть партнеру запрошення через будь-який зручний вам месенджер, або показавши QR-код.

Обовʼязкова умова для отримання обслуговування за зниженою платою:

Вартість обслуговування нараховується після відкриття у ПУМБ рахунку за реферальним посиланням у пакеті послуг «всеDigital» та здійснення хоча б однієї видаткової операції по рахунку протягом місяця з моменту відкриття рахунку.

Реферальна програма «Запроси Партнера» діє з 27.06.2024 по 27.09.2024 на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій.

Офіційні правила програми тут.

Дізнавайтеся більше про програму, переваги відкриття рахунків для бізнесу, умови обслуговування та тарифи для бізнесу на сайті ПУМБ.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПУМБ
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