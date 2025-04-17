ПУМБ — лідер у 3 номінаціях ренкінгу Digital banking 2025 від SME Banking Agency

ПУМБ (Перший Український Міжнародний банк) відзначений у щорічному міжнародному ренкінгу Digital banking 2025 від профільної інформаційно-аналітичної агенції SME Banking Agency

Зокрема, банк — серед лідерів в Україні у 3 із 4 номінацій, а це:

Digital Onboarding — перше місце, найкращий банк з онбордингу клієнтів малого та середнього бізнесу (МСБ): відкриття рахунків та доступ інших банківських сервісів онлайн).

Online banking — друге місце серед найкращих інтернет-банків для бізнесу (МСБ).

Mobile banking — третє місце серед найкращих мобільних додатків для бізнес-клієнтів (МСБ).

Міжнародне дослідження Digital Banking та визначення кращих банків проводиться експертами SME Banking Agency щорічно та у 2025 році включає понад тридцять країн. Рейтинг визначається на рівні країни, регіону та у світі. Фінальні підсумки ренкінгу TOP20 SME Banks у світі будуть оголошені наприкінці листопада на міжнародному банківському форумі у Відні, (Австрія).

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SME Banking Club — міжнародна платформа, що об’єднує бізнес-банкірів з метою обміну інформацією, аналітикою та досвідом. Вивчає, як розвиваються локальні, регіональні та глобальні ринки обслуговування клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу.

SME Banking Agency — інформаційно-аналітична агенція, яка надає консультаційні послуги в сегменті МСБ.

Більше інформації про результати та методику ренкінгу можна довідатися тут.

Нагадаємо, що Payoneer та ПУМБ запускають інтеграцію, що повинно спростити здійснення міжнародних платежів для українських бізнесів. Зазначається, що у цьому застосунку представники МСБ зможуть переглядати доступний баланс, ділитися банківськими реквізитами та швидко виводити гроші з рахунку Payoneer на рахунок ПУМБ.

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