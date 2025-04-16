SID Venture Partners інвестував в україно-американський стартап

Українсько-американський стартап Go To-U, який створює операційну систему для управління зарядною інфраструктурою електромобілів, залучив інвестиції від венчурного фонду SID Venture Partners

Про це повідомляє Forbes з посиланням на пресреліз компанії.

Деталі угоди, зокрема її обсяг та умови, не розголошуються. Зазвичай SID Venture Partners інвестує у проєкти на суму від $200 000 до $300 000.

Go To-U спеціалізується на розробці ПЗ для ефективного управління зарядними станціями. Її рішення використовують клієнти з різних галузей — від операторів зарядних мереж до бізнес-центрів, автопарків, готелів, ТРЦ та автозаправних комплексів.

«Завдяки доступу до 950 000 станцій у 67 країнах, ми формуємо майбутнє безперебійної електромобільності», — заявив CEO стартапу Назар Шимоне-Давида.

Світовий попит на електромобілі продовжує стрімко зростати — лише у 2023 році було реалізовано понад 8,3 мільйона електрокарів, що на 38% більше порівняно з 2022-м.

Ще у 2014 році Назар Шимоне-Давида, ентузіаст автомобілів Tesla, почав імпортувати перші машини Ілона Маска до України. Але доволі швидко він зіткнувся з головною перешкодою — відсутністю інфраструктури для заряджання, без якої бізнес мав мало шансів на розвиток.

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У 2017-му він разом із дружиною Оленою Артеменко та її сестрою Любовʼю вирішили розв’язати цю проблему на системному рівні. Так з’явилася платформа Go To-U — «розумна» операційна система для зарядних станцій. Вона дозволяє ефективно керувати навантаженням і надає можливість власникам таких станцій отримувати прибуток.

Користувачі ж можуть через мобільний додаток бронювати час і місце заряджання, а також оплачувати послуги безпосередньо через застосунок.

Наразі екосистема Go To-U охоплює понад 400 000 зарядних станцій у 66 країнах світу. До її клієнтів входять відомі компанії, зокрема британсько-ірландський дистриб’ютор техніки CAT — Finning, малайзійський енергетичний гігант TNBx, а також автотрейдер Sime Darby Motors. Водночас основна частка доходу Go To-U — близько 80% — надходить з України. Ще 10% компанія заробляє в Малайзії, а решта — в інших країнах.

У розвиток стартапу раніше вже вкладалися міжнародна корпорація ABB та низка бізнес-ангелів. Нещодавно до їхнього кола долучився й український венчурний фонд SID Venture Partners, створений у грудні 2021 року. Він об’єднує 13 підприємців і наразі оперує інвестиційним портфелем на $6 мільйонів.

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