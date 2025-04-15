16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі

Цього року Україна вже вчетверте презентує національний стенд на VivaTech — одній з найбільших технологічній події Європи, яка щороку збирає 150+ тис. учасників з усього світу — лідерів індустрії, інвесторів, глобальні корпорації та медіа

Про це повідомила пресслужба Українського фонду стартапів.

Зазначається, що для українських стартапів це унікальна можливість залучити інвестиції, знайти стратегічних партнерів, заявити про себе на глобальному рівні та налагодити зв’язки з французькою tech-екосистемою.

Цьогоріч конференція відбудеться з 11 до 14 червня в Парижі, де Україну представлять 16 команд: Anima, Apixmed, eyre.ai, HEFT, iLea, InTempo, Metatable.ai, MISTO, Neomi, obimy, Pitch Avatar, rekava, S.Lab, SPOGAD, VITA325, ZAPAL.

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Національний стенд України на Viva Technology 2025 організований Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством закордонних справ України, Посольством України у Французькій Республіці, Українським фондом стартапів, Асоціацією IT Ukraine спільно з La French Tech Kyiv, Nazovni, CCIFU та Seeds of Bravery.

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