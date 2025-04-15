close-btn
PaySpaceMagazine

16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі

15.04.2025 20:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Цього року Україна вже вчетверте презентує національний стенд на VivaTech — одній з найбільших технологічній події Європи, яка щороку збирає 150+ тис. учасників з усього світу — лідерів індустрії, інвесторів, глобальні корпорації та медіа

16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі

16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі Фото: t.me/usfofficial

Про це повідомила пресслужба Українського фонду стартапів.

Зазначається, що для українських стартапів це унікальна можливість залучити інвестиції, знайти стратегічних партнерів, заявити про себе на глобальному рівні та налагодити зв’язки з французькою tech-екосистемою.

Цьогоріч конференція відбудеться з 11 до 14 червня в Парижі, де Україну представлять 16 команд: Anima, Apixmed, eyre.ai, HEFT, iLea, InTempo, Metatable.ai, MISTO, Neomi, obimy, Pitch Avatar, rekava, S.Lab, SPOGAD, VITA325, ZAPAL.

16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі

16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі Фото: t.me/usfofficial

Цікаве по темі: Американський стартап може побудувати місто майбутнього в Україні

16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі

16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі Фото: t.me/usfofficial

Національний стенд України на Viva Technology 2025 організований Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством закордонних справ України, Посольством України у Французькій Республіці, Українським фондом стартапів, Асоціацією IT Ukraine спільно з La French Tech Kyiv, Nazovni, CCIFU та Seeds of Bravery.

16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі Фото: t.me/usfofficial

16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі Фото: t.me/usfofficial

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

 Український синдикат Toloka інвестував $1,7 млн в американський стартап

Український фонд Roosh Ventures проінвестував американський стартап

Топ-10 українських стартапів за обсягом інвестицій у 2024 році

Рубрики: СтартапиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодії
google news
Новини по темі
Американський стартап може побудувати місто майбутнього в Україні 12.04.2025

Американський стартап може побудувати місто майбутнього в Україні
Український фонд Roosh Ventures проінвестував американський стартап 03.04.2025

Український фонд Roosh Ventures проінвестував американський стартап
Український синдикат Toloka інвестував $1,7 млн в американський стартап 01.04.2025

Український синдикат Toloka інвестував $1,7 млн в американський стартап
Стартував відбір стартапів на участь у конференції Latitude59 у Таллінні 01.04.2025

Стартував відбір стартапів на участь у конференції Latitude59 у Таллінні
Стартував відбір компаній для участі у Бізнес-ярмарку на Ukraine Recovery Conference 2025 в Римі 28.03.2025

Стартував відбір компаній для участі у Бізнес-ярмарку на Ukraine Recovery Conference 2025 в Римі
Українські стартапи запрошують взяти участь в акселераційній програмі XFactory Ukraine 28.03.2025

Українські стартапи запрошують взяти участь в акселераційній програмі XFactory Ukraine
Вибір редакції
Всі
Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
ТОП статей 15.04.2025

Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів

 Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
Останні новини
Сьогодні  20:40

16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі

 Сьогодні  20:00

На Біткоїн очікує гігантський крах — Алі Мартінес

 Сьогодні  19:20

Україна робить останній крок для приєднання до єдиного роумінгу з ЄС

 Сьогодні  18:40

Revolut представить на європейському ринку кредитну картку з бонусами

 Сьогодні  17:00

Обсяг грошових переказів в Україні впав на 80 млрд грн через ліміти

 Сьогодні  16:30

Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів

 Сьогодні  16:00

НБУ анулював ліцензію трьом небанкам

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber