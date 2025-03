Топ-10 українських стартапів за обсягом інвестицій у 2024 році

У 2024 році в Україні налічувалося понад 2600 стартапів, і їх кількість продовжує зростати. Основна частина цих компаній зосереджена на розробці програмного забезпечення, роботі з даними, маркетингу, продажах і освітніх технологіях (EdTech)

Такі дані наведено в щорічному звіті про стан IT-індустрії в Україні, підготовленому Асоціацією IT Ukraine — Digital Tiger: the Market Power of Ukrainian IT — 2024, пише dev.ua.

У межах дослідження було визначено десять українських стартапів, які змогли залучити найбільші обсяги інвестицій.

Першу сходинку посів Creatio — компанія, що спеціалізується на створенні nocode-рішень для автоматизації бізнес-процесів. У червні стартап отримав фінансування в розмірі $200 млн.

На другому місці опинився стартап Fintech Farm, співзасновником якого є Дмитро Дубілет (один із творців monobank). У травні проєкт залучив $32 млн інвестицій.

Третю позицію займає англо-український фінтех-стартап Carmoola, що у січні 2024 року отримав понад $19 млн.

Четвертим у рейтингу став NewHomesMate, який нещодавно змінив назву на Jome. Це платформа для купівлі новобудов у США, яка в грудні 2024 року залучила $9,8 млн.

Наступні три місця (5–7) посіли стартапи, кожен із яких минулого року залучив по $5 млн. Це:

Esper Bionics, що розробляє біонічні протези;

юридичний сервіс OneNotary;

Portal AI, який застосовує штучний інтелект для автоматизації складних бізнес-процесів.

Восьма позиція належить Kurs Orbital — космічному стартапу, заснованому колишнім очільником Українського космічного агентства. У березні 2024 року компанія отримала $4 млн інвестицій.

На дев’ятому місці — Competera, що створює інтелектуальні рішення для цінової оптимізації. У квітні стартап залучив $3 млн.

Десятку замикає Choice — стартап у сфері FoodTech, який у лютому минулого року отримав $2,5 млн фінансування.

Крім того, у дослідженні було виділено п’ять найперспективніших стартапів. До цього списку увійшли:

Promova — застосунок для вивчення іноземних мов;

Deus Robotics — компанія у сфері робототехніки;

Wantent — стартап зі штучним інтелектом, який аналізує реакції глядачів на відео;

Himera — проєкт у сфері оборонних технологій;

Osavul — платформа медіааналітики на базі ШІ.

