69 українських стартапів отримають €2,2 млн від Seeds of Bravery

Ця фінансова підтримка стане потужним стимулом для інновацій в Україні, сприятиме розвитку підприємництва та допоможе у відновленні країни

Про це повідомила пресслужба консорціуму Seeds of Bravery.

Які стартапи отримали фінансування?

Усього програма поділена на чотири течії, в рамках яких стартапи отримали від €25 тис. до €50 тис.:

Інноваційне підприємництво: 22 стартапи отримали до €25 000 кожен для підтримки безперервності бізнесу та розвитку компаній, очолюваних жінками.

Lucid, Cabina.AI, Mark, Neomi, Recast Plastic, Wonderby, UGLA ERP, XR Soft, Uspacy, Happy Monday, Sort Oracle, Almexoft, Noty.ai. Oh My Perfect Form, SolarInt, Metatable.ai, Pocket IP, GetMyLook, Solar Optic, SynCom, CheckEye та Fortuna Agro V.

Інкубатори Deep Tech: 14 стартапів на ранніх стадіях отримали до €25 000 кожен для розробки перших версій продукту (pre-MVP етап).

Pagebuilder, SKYDOCK, Open Health, CheckEye, Lviv Hydrogen, ADAM, Solar Optic, Geodesic.Life, Trace Crystal, JobAtlas, PivotHawk, VITA325, VitalisLacto, Procheck.me.

Відбудова України: 8 інноваторів отримали до €25 000 кожен для сприяння відновленню України після війни.

Allpass.ai, Happy Monday, Ukryttia Verify, TROYAN.SYSTEMS, Wonderby, Klen, Progalit, Softway.

DeepTech Scale-Up & Acceleration: 25 стартапів отримали до €50 000 кожен для масштабування прототипів і виходу на нові ринки.

CASES, Bank of Memories, INPUT SOFT, Recycle, ECOFACTOR, KitSoft, Medvoice, Oboard.io, Sensorama Lab, Cabina.AI, Versi Bionics, ColMatEk, VeraNet, Knopka, Hearify, ComeBack Mobility, VRNET.IO, Passenger.care, Stackoon, Telediagnostic Oranta-AO, IPTel, NeuCurrent, SoftTrainer, SolarGaps.

Детальніше про стартапи можна почати на офіційній сторінці Seeds of Bravery.

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«Інвестування у такі передові проєкти сприяє економічному зростанню, створює робочі місця та покращує якість життя. Seeds of Bravery залишається відданим зміцненню української стартап-екосистеми, допомагаючи підприємцям реалізовувати свої ідеї та виходити на глобальні ринки, — йдеться у повідомленні організаторів проєкту. — Ми пишаємося тим, що можемо сприяти масштабуванню українських бізнесів!»

Нагадаємо, що цей консорціум фінансується Європейським Союзом у межах Європейської ради з інновацій (EIC).

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