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Український стартап Griselda залучив $600 000 інвестицій

07.03.2025 10:20
Ольга Деркач
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Український стартап Griselda, що розробляє технології для аналізу даних у сфері оборони та безпеки, залучив інвестиції в розмірі $600 000

Український стартап Griselda залучив $600 000 інвестицій

Український стартап Griselda залучив $600 000 інвестицій Фото: unsplash.com

Лідером раунду виступив фінсько-український фонд Double Tap Investments (DTI), про що AIN повідомили представники DTI.

Окрім цього, у другій половині 2024 року компанія отримала грантове фінансування у розмірі $250 000.

«Це партнерство дозволить Griselda далі розвивати свою платформу, використовуючи штучний інтелект та передові алгоритми розпізнавання для більш ефективної обробки й аналізу різних типів даних», — сказав засновник фонду DTI Олесь Худоба.

Griselda — це геоінформаційна платформа, створена для підвищення рівня ситуаційної обізнаності та оптимізації процесу ухвалення рішень у військових і гуманітарних операціях.

Її основою є концепція data fusion (злиття даних) — технологія, що інтегрує інформацію з різних джерел, зокрема HUMINT, OSINT, SIGINT (радіоелектронна розвідка) та IMINT (супутникова й аеророзвідка), формуючи комплексну та точну оперативну картину. Це сприяє ефективнішому ухваленню рішень на всіх рівнях — від тактичного до стратегічного.

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Double Tap Investments — фінсько-український інвестиційний фонд, що підтримує українські стартапи в галузі оборонних технологій, допомагаючи їм залучати фінансування, масштабувати виробництво та створювати інноваційні рішення для перемоги у війні та побудови безпечнішого майбутнього. Раніше фонд інвестував у першому раунді фінансування українського розробника безпілотників Black Forest Systems.

Нагадаємо, що Український фонд стартапів оголосив про запуск освітньої ініціативи «100 мільйонів учнів». Його мета — безоплатне навчання підприємництва та інновацій для мільйонів людей з усього світу. Проєкт заснувала Школа глобального управління Thunderbird у партнерстві з Arizona State University за підтримки American University Kyiv. Навчання проходить в онлайн-форматі, тому здобувати знання ви можете будь-де й будь-коли».

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Рубрики: СтартапиГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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