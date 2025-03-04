Український стартап ChoiceQR залучив €1 млн від польського інвестиційного фонду Smartlink Partners

Кошти були надані у форматі конвертованої позики та стануть частиною серії A, яку компанія наразі проводить. Про це Forbes повідомив співзасновник ChoiceQR Володимир Оляніцький.

Сервіс вийшов на польський ринок у 2022 році та на березень 2025-го охоплює понад 2000 зареєстрованих ресторанів, з яких більш ніж 500 є платними користувачами. Польський офіс стартапу налічує понад 20 співробітників.

ChoiceQR активно працює з українськими закладами, що відкрилися в Польщі після початку повномасштабного вторгнення. Частка таких ресторанів серед користувачів сервісу в країні сягає 20%. Серед клієнтів ChoiceQR — відомі мережі Thai Wok, Sushi World, Pizza Factory, Osama Sushi, а також один із найстаріших фудкортів Польщі — Hala Koszyki.

Річний регулярний дохід (ARR) стартапу становить $3 млн, а компанія наближається до беззбитковості на своїх поточних ринках. За словами Оляніцького, переговори з інвесторами тривали три місяці.

«Очікуємо, що компанія значно масштабуватиме свій бізнес у найближчі 24 місяці, тому вирішили інвестувати зараз, а не чекати наступного раунду», — говорить керуючий партнер Smartlink Partners Павел Шидловський.

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Choice стартував у 2020 році як сервіс для QR-меню, заснований Олексієм Ільяшем і Володимиром Оляніцьким. Згодом перетворився на платформу для створення застосунків, сайтів, онлайн-меню з CRM-системою, QR-платежами та програмним забезпеченням для ресторанів, зокрема для запуску доставки. Станом на липень 2024-го сервісом користуються 18 000 закладів.

Польща — один із найбільших гастроринків Східної Європи з 60 000 ресторанів, зазначає Оляніцький. Choice планує охопити 20% цього ринку. Крім України та Польщі, стартап працює в Чехії, Словаччині, Естонії, Латвії, Казахстані та Німеччині, а також готується до виходу в Румунію, Угорщину та Грузію.

У 2024 році Choice залучив $2,5 млн від чеських фондів J&T Ventures, Reflex Capital і Presto Ventures, довівши загальну суму інвестицій до $4,5 млн.

Через кризу в ресторанній сфері за перші пів року 2024-го стартап втратив близько 500 українських клієнтів. За даними Poster, у 2023 році 38% рестораторів відчули зниження рентабельності бізнесу.

«Бізнес забуксував через мобілізацію, — говорив Оляніцький у липні 2024-го. — Активні заклади заморожуються, а нових все менше».

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