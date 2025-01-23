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Український ШІ-стартап залучив $1 млн

23.01.2025 11:00
Ольга Деркач
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Pebbles Ai, стартап, який створює платформу на основі штучного інтелекту (ШІ) для підтримки продажів і маркетингу під час запуску нових продуктів, залучив свій перший мільйон доларів інвестицій

Український ШІ-стартап залучив $1 млн

Український ШІ-стартап залучив $1 млн Фото: freepik.com

Як повідомили в компанії, участь в ангельському раунді взяли 27 інвесторів, проте їх імена залишаються нерозкритими, пише Forbes.

Залучені кошти Pebbles Ai планує спрямувати на посилення команди маркетологів і фахівців із продажів, а також на закріплення позицій на ринку США та вихід на європейські ринки.

Унікальність Pebbles Ai полягає у використанні мережі ШІ-агентів, які застосовують принципи нейромаркетингу для створення персоналізованих маркетингових стратегій.

Завдяки цим технологіям платформа здатна прогнозувати попит і оптимізувати стратегії виходу продуктів і послуг на нові ринки.

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Близько 90% інвесторів Pebbles Ai — це українці, які займають ключові технічні посади, а також британські експерти з досвідом у сфері інвестиційного банкінгу та SaaS, і топменеджери зі Швейцарії та Німеччини. Решта 10% — нідерландські інвестори, серед яких є керівники великого аграрного концерну, що веде діяльність в Україні.

Pebbles Ai заснував у липні 2023 року Емін Джан Туран, маркетинг-стратег із досвідом роботи в американських компаніях Google, Cisco та Walmart Global Tech. Головний офіс стартапу розташований у Лондоні, а команда розробників працює у Львові.

Бета-версія платформи була запущена в грудні 2024 року. Наразі Pebbles Ai має щомісячний регулярний дохід ($20 000 MRR) і понад 500 топменеджерів і маркетингових спеціалістів у черзі на ранній доступ до платформи. Варто зазначити, що інвестиції були залучені ще до отримання перших прибутків.

У квітні 2025 року стартап планує залучити додаткові $2–3 млн у рамках pre-seed раунду, а публічний запуск продукту заплановано на березень цього року.

Нагадаємо, що американська компанія купила український стартап. Американська платформа для фрилансерів Toptal придбала український маркетплейс YouTeam, який спеціалізується на пошуку ІТ-спеціалістів.

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Рубрики: СтартапиГрошіІнвестиціїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніШтучний інтелект
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