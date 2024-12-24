Два українські стартапи потрапили до списку GSV 150

Два українські стартапи Headway та Preply потрапили до списку GSV 150 — найбільш трансформаційних компаній у сфері цифрового навчання та навичок робочої сили

Про це йдеться на сайті GSV.

Щоб відібрати GSV 150, GSV оцінив понад 2 500 глобальних компаній за підтримки венчурних та приватних інвесторів, використовуючи масштаби доходу, зростання доходу, охоплення користувачів, географічної диверсифікації та профілю рентабельності.

Завдяки генеративному ШІ, вбудованому практично в кожну пропозицію когорти 2025 року, та значному зростанню прибутковості, цьогорічний GSV 150 підкреслює надзвичайний освітній та економічний вплив. Це стало можливим завдяки навчальним технологіям, що розвиваються зі швидкістю світла: понад 25 мільярдів доларів річного доходу та глобальне охоплення понад 3 мільярдів учнів у світі.

За галузевою ознакою 48% компаній зі списку GSV 2025 — це компанії, що працюють у секторі K-12 (шкільна освіта), 46% — навчання робочої сили, 31% — вища освіта, 12% — навчання дорослих споживачів і 4% — дошкільна освіта; чверть компаній працюють у кількох секторах «від дошкільнят до людей похилого віку».

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Більшість з GSV 150 2025 розташовані в Північній Америці (58% в США і 4% в Канаді), зі значним представництвом Індії (11%) та Європи (15%). Примітно, що після дворічної відсутності до списку повернулася низка китайських EdTech-компаній.

Headway вже не вперше потрапляє до списку GSV 150. Стартап, заснований у 2019 році, розробляє інноваційні продукти для мікронавчання. У 2023 році компанія була визнана одним із 50 найкращих стартапів Європи.

Preply, заснована у 2012 році українцями Сергієм Лук’яновим, Дмитром Волошиним і Кирилом Бігаєм, є онлайн-платформою для вивчення мов, що використовує алгоритми машинного навчання для з’єднання викладачів та учнів. У 2023 році компанія відкрила свій перший офіс у США, а в липні 2024 року — у Лондоні.

Нагадаємо, що в Україні створили каталог 100 найкращих стартапів. Каталог про сотню найкращих українських стартапів, що розвиваються, стане практичним джерелом інформації для міжнародних партнерів та інвесторів.

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Допоміжні джерела: AIN.