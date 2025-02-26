Один із найбільших освітніх проєктів у світі починає працювати в Україні. Проходьте безоплатне навчання з підприємництва від топового університету США

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

«Український фонд стартапів оголосив про запуск освітньої ініціативи «100 мільйонів учнів», його мета — безоплатне навчання підприємництва та інновацій для мільйонів людей з усього світу, — написав Федоров. — Проєкт заснувала Школа глобального управління Thunderbird у партнерстві з Arizona State University за підтримки American University Kyiv. Навчання проходить в онлайн-форматі, тому здобувати знання ви можете будь-де й будь-коли».

Він зазначив, що курси перекладені 40 мовами, серед яких українська. Навчання охоплює 19 тем, основний фокус на:

штучний інтелект;

стратегічне планування;

підзвітність, прозорість та інтелектуальну власність;

формування команди для розвитку бізнесу.

Цікаве по темі: Де у Європі стартапи отримують найбільшу підтримку: на якому місці Україна

Після закінчення курсів студенти отримають міжнародно визнаний сертифікат, він підтвердить знання та допоможе знайти класну роботу.

Реєструйся та отримуй доступ за посиланням.

«Технології та знання змінюють життя. Користуйтеся можливістю», — наголосив міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, що USF та BeFounder запустили акселераційну програму для стартапів. BeFounder Ukraine Edition — безплатна акселераційна програма, яка допоможе українським стартапам масштабуватися на ринки ЄС та знайти нові можливості для зростання.

Також раніше ми писали, що 8 стартапів представлять Україну на 4YFN. 4YFN — технологічна конференція, яку проводять під час щорічної події в мобільній індустрії Mobile World Congress. Подія стала традиційним місцем зустрічі та співпраці підприємців, інвесторів, корпорацій і всіх представників мобільної індустрії. Із 3 до 6 березня делегація з восьми українських стартапів представить Україну в Барселоні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Uklon та USF запустили конкурс для стартапів

Український ШІ-стартап залучив $1 млн

Український венчурний фонд інвестував у 5 стартапів