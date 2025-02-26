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Український фонд стартапів оголосив про запуск освітньої ініціативи «100 мільйонів учнів»

26.02.2025 18:00
Микола Деркач
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Один із найбільших освітніх проєктів у світі починає працювати в Україні. Проходьте безоплатне навчання з підприємництва від топового університету США

Український фонд стартапів оголосив про запуск освітньої ініціативи «100 мільйонів учнів»

Український фонд стартапів оголосив про запуск освітньої ініціативи «100 мільйонів учнів» Фото: freepik.com

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

«Український фонд стартапів оголосив про запуск освітньої ініціативи «100 мільйонів учнів», його мета — безоплатне навчання підприємництва та інновацій для мільйонів людей з усього світу, — написав Федоров. — Проєкт заснувала Школа глобального управління Thunderbird у партнерстві з Arizona State University за підтримки American University Kyiv. Навчання проходить в онлайн-форматі, тому здобувати знання ви можете будь-де й будь-коли».

Він зазначив, що курси перекладені 40 мовами, серед яких українська. Навчання охоплює 19 тем, основний фокус на:

  • штучний інтелект;
  • стратегічне планування;
  • підзвітність, прозорість та інтелектуальну власність;
  • формування команди для розвитку бізнесу.

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Після закінчення курсів студенти отримають міжнародно визнаний сертифікат, він підтвердить знання та допоможе знайти класну роботу.

Реєструйся та отримуй доступ за посиланням.

«Технології та знання змінюють життя. Користуйтеся можливістю», — наголосив міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, що USF та BeFounder запустили акселераційну програму для стартапів. BeFounder Ukraine Edition — безплатна акселераційна програма, яка допоможе українським стартапам масштабуватися на ринки ЄС та знайти нові можливості для зростання.

Також раніше ми писали, що 8 стартапів представлять Україну на 4YFN. 4YFN — технологічна конференція, яку проводять під час щорічної події в мобільній індустрії Mobile World Congress. Подія стала традиційним місцем зустрічі та співпраці підприємців, інвесторів, корпорацій і всіх представників мобільної індустрії. Із 3 до 6 березня делегація з восьми українських стартапів представить Україну в Барселоні.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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