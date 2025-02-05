USF та BeFounder запустили акселераційну програму для стартапів

Український фонд стартапів (USF) у партнерстві з австрійським акселератором BeFounder та Міністерством цифрової трансформації України запускають акселераційну програму BeFounder Ukraine Edition

Про це пише Український фонд стартапів у своєму Telegram.

BeFounder Ukraine Edition — безплатна акселераційна програма, яка допоможе українським стартапам масштабуватися на ринки ЄС та знайти нові можливості для зростання.

Що чекає на обрані стартапи:

доступ до ринку DACH: необхідні знання та інструменти для забезпечення успіху стартапу в Європі;

менторство від 64+ експертів: персоналізована підтримка для подолання всіх викликів та зростання у європейській екосистемі;

6-місячна комплексна програма: воркшопи, менторські сесії, демо-дні та можливості для нетворкінгу.

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Хто може подати заявку:

стартапи на стадії pre-seed: із сильною бізнес-ідеєю та командою, готовою до зростання;

на стадії seed і вище: стартап досяг перших успіхів на ринку (MVP) та має потенціал для масштабування;

знання англійської мови обов’язкове для хоча б одного із засновників.

Найкращі українські стартапи, які стануть учасниками програми BeFounder Ukraine Edition, отримають унікальний шанс представити свої інноваційні проєкти міжнародним інвесторам та лідерам індустрії. Це відбудеться на одній із наймасштабніших стартап-подій Європи — BeFounder Day у межах ViennaUP.

Вартість програми становить 5 000 євро, проте для українських стартапів вона є повністю безплатною завдяки партнерству між BeFounder та Українським фондом стартапів.

Подати заявку можна за посиланням.

Нагадаємо, що 8 стартапів представлять Україну на 4YFN. 4YFN — технологічна конференція, яку проводять під час щорічної події в мобільній індустрії Mobile World Congress. Подія стала традиційним місцем зустрічі та співпраці підприємців, інвесторів, корпорацій і всіх представників мобільної індустрії. Із 3 до 6 березня делегація з восьми українських стартапів представить Україну в Барселоні.

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