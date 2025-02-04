UK-Ukraine TechBridge оголосив конкурс для українських стартапів

UK-Ukraine TechBridge оголошує конкурс для стартапів, які сприяють відбудові та відновленню України

Конкурс, покликаний виявити та підтримати інноваційні рішення, які сприятимуть відбудові та відновленню України. Ця програма має на меті розширити можливості технологічних стартапів з українським керівництвом, членами команди або операційною діяльністю, зосередившись на вирішенні критичних проблем, що виникли внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.

Відібрані стартапи матимуть можливість отримати доступ до ресурсів, партнерств та інвестицій, щоб масштабувати свої рішення та зробити тривалий вплив на відновлення та стійкість України.

Участь можуть взяти стартапи, які працюють у галузях, що мають важливе значення для відновлення України:

охорона здоров’я: рішення, що покращують надання медичних послуг, їх доступність та результати;

сільське господарство: інновації, що відновлюють продуктивність, забезпечують продовольчу безпеку та модернізують практики;

освіта: інструменти та платформи, що розширюють доступ до якісної освіти;

інфраструктура: стале відновлення та модернізація фізичної та цифрової інфраструктури;

фінтех: технології, що сприяють економічному відновленню, спрощенню грошових переказів та фінансовій інклюзії;

кібербезпека: рішення для захисту критично важливих систем та боротьби зі зростаючими кіберзагрозами;

сталий розвиток: рішення у сфері відновлюваної енергетики, інновації у сфері сталого розвитку та відновлення довкілля.

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Хто може подаватися:

засновані українцями, мають у команді українських спеціалістів або ведуть операційну діяльність в Україні;

пов’язані з Україною — отримують матеріали з України, створюють продукт в Україні, навіть якщо головний офіс знаходиться в іншій країні, або роблять безпосередній внесок у відновлення України;

перебувають на стадії від ранньої до стадії зростання та мають підтверджену зацікавленість з боку ринку (клієнти або пілотні проєкти);

отримали фінансування від грантів, ангелів, венчурних фондів або інших джерел;

мають менше 100 штатних працівників (FTE);

можуть особисто відвідати пітч-івент у Великобританії у четвер, 6 березня 2025 року.

Відібрані стартапи представлять свої рішення перед групою інвесторів, галузевих експертів та бізнес-лідерів та отримають визнання як ключового рушія відновлення та інновацій в Україні.

Кінцевий термін подачі заявок: 19 лютого

Демо день: 6 березня

Нагадаємо, що Uklon та USF запустили конкурс для стартапів. Програма проводиться у форматі конкурсу та має за мету надати технологічним стартапам у сферах мобільності, логістики, доставки, розвитку «розумних міст» та підвищення безпеки дорожнього руху позмагатися за грант від компанії Uklon на розвиток своїх ідей.

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Джерело: UK Ukraine TechBridge.