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UK-Ukraine TechBridge оголосив конкурс для українських стартапів

04.02.2025 13:00
Ольга Деркач
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UK-Ukraine TechBridge оголошує конкурс для стартапів, які сприяють відбудові та відновленню України

UK-Ukraine TechBridge оголосив конкурс для українських стартапів

UK-Ukraine TechBridge оголосив конкурс для українських стартапів Фото: t.me/usfofficial

Конкурс, покликаний виявити та підтримати інноваційні рішення, які сприятимуть відбудові та відновленню України. Ця програма має на меті розширити можливості технологічних стартапів з українським керівництвом, членами команди або операційною діяльністю, зосередившись на вирішенні критичних проблем, що виникли внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.

Відібрані стартапи матимуть можливість отримати доступ до ресурсів, партнерств та інвестицій, щоб масштабувати свої рішення та зробити тривалий вплив на відновлення та стійкість України.

Участь можуть взяти стартапи, які працюють у галузях, що мають важливе значення для відновлення України:

  • охорона здоров’я: рішення, що покращують надання медичних послуг, їх доступність та результати;
  • сільське господарство: інновації, що відновлюють продуктивність, забезпечують продовольчу безпеку та модернізують практики;
  • освіта: інструменти та платформи, що розширюють доступ до якісної освіти;
  • інфраструктура: стале відновлення та модернізація фізичної та цифрової інфраструктури;
  • фінтех: технології, що сприяють економічному відновленню, спрощенню грошових переказів та фінансовій інклюзії;
  • кібербезпека: рішення для захисту критично важливих систем та боротьби зі зростаючими кіберзагрозами;
  • сталий розвиток: рішення у сфері відновлюваної енергетики, інновації у сфері сталого розвитку та відновлення довкілля.

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Хто може подаватися:

  • засновані українцями, мають у команді українських спеціалістів або ведуть операційну діяльність в Україні;
  • пов’язані з Україною — отримують матеріали з України, створюють продукт в Україні, навіть якщо головний офіс знаходиться в іншій країні, або роблять безпосередній внесок у відновлення України;
  • перебувають на стадії від ранньої до стадії зростання та мають підтверджену зацікавленість з боку ринку (клієнти або пілотні проєкти);
  • отримали фінансування від грантів, ангелів, венчурних фондів або інших джерел;
  • мають менше 100 штатних працівників (FTE);
  • можуть особисто відвідати пітч-івент у Великобританії у четвер, 6 березня 2025 року.

Відібрані стартапи представлять свої рішення перед групою інвесторів, галузевих експертів та бізнес-лідерів та отримають визнання як ключового рушія відновлення та інновацій в Україні.

Кінцевий термін подачі заявок: 19 лютого

Демо день: 6 березня

Нагадаємо, що Uklon та USF запустили конкурс для стартапів. Програма проводиться у форматі конкурсу та має за мету надати технологічним стартапам у сферах мобільності, логістики, доставки, розвитку «розумних міст» та підвищення безпеки дорожнього руху позмагатися за грант від компанії Uklon на розвиток своїх ідей.

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Джерело: UK Ukraine TechBridge.

Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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