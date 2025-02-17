Засновник Prom.ua інвестував у британський стартап з українським корінням

Співзасновник Prom.ua та Vchasno.ua Микола Палієнко інвестував у британський блокчейн-стартап Research Integrity Chain (RICH), створений за участі українських фахівців

Цей стартап розробляє рішення для захисту інтелектуальної власності, впроваджуючи інноваційні блокчейн-технології, пише dev.ua.

Команда RICH оголосила про залучення до проєкту одного з ключових українських IT-підприємців — Миколи Палієнка. Він очолює групу продуктових IT-компаній Tabula Rasa та є співзасновником маркетплейсу Prom.ua і сервісу для електронного документообігу Vchasno.ua. У стартапі він виступає як провідний ангельський інвестор.

За даними Forbes, Палієнко інвестував у RICH $50 000. Компанія планує залучити ще 1 млн фунтів стерлінгів у межах seed-раунду.

В RICH вважають, що співпраця з Миколою Палієнком не обмежиться лише фінансовою підтримкою і може перерости у стратегічне партнерство.

«Його навички та досвід у сферах електронної комерції, безпеки даних та командної роботи мають вирішальне значення для зростання та розширення RICH», — заявили представники стартапу

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Палієнко підкреслив важливість блокчейн-рішень для захисту інтелектуальної власності

«Цифрова епоха вимагає нових стандартів захисту інтелектуальної власності. Блокчейн-рішення RICH — це саме те, що потрібно дослідникам, і я впевнений, що воно стане золотим стандартом чесності досліджень в академічних колах та за їх межами», — заявив він.

Підприємець наголосив, що RICH може знайти застосування й у сфері оборони України.

Стартап має амбітні плани зростання на ринках США, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу, а також прагне співпрацювати з такими організаціями, як DARPA, National Science Foundation та BBC.

Нагадаємо, що USF та BeFounder запустили акселераційну програму для стартапів. BeFounder Ukraine Edition — безплатна акселераційна програма, яка допоможе українським стартапам масштабуватися на ринки ЄС та знайти нові можливості для зростання.

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