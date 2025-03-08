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Названо переможців конкурсу стартапів Uklon Innovative Boost: хто отримав гранти

08.03.2025 13:00
Ольга Деркач
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Uklon та Український фонд стартапів визначили трьох переможців конкурсу-підтримки для технологічних компаній — Innovative Boost. Загалом вони отримали €40 000 у вигляді грантів на розвиток своїх проєктів

Названо переможців конкурсу стартапів Uklon Innovative Boost: хто отримав гранти

Названо переможців конкурсу стартапів Uklon Innovative Boost: хто отримав гранти Фото: t.me/mintsyfra

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Під час Demo Day десять топових стартапів у сфері мобільності, логістики, доставки, розвитку розумних міст та підвищення безпеки дорожнього руху пітчили проєкти перед журі — топменеджментом Uklon, Аврори та Київстар.

Переможцями Uklon Innovative Boost стали:

  • Головний приз — €20 000 — отримав GetOrder.Biz, платформа для ресторанної індустрії, яка виключає людський фактор із процесу роботи з агрегаторами доставки їжі.
  • €10 000 здобув eBazar.ua — маркетплейс доставки домашньої та сезонної продукції мешканцям міста безпосередньо від локальних домогосподарств і дрібних фермерів.
  • €10 000 залучив стартап KATERYNA — сервіс особистої охорони, що працює через мобільний застосунок на основі щомісячної підписки. У разі небезпеки достатньо одного кліку в смартфоні, щоб викликати одну з 1 500 мобільних охоронних груп.

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Окрім грантів, переможці отримають можливість протестувати свої рішення в реальних бізнес-процесах компанії Uklon, менторство та підтримку від топових спеціалістів.

«Вітаємо команди з крутими результатами! Спільно розвиватимемо потужну стартап-екосистему України», — зазначили у пресслужбі Мінцифри.

Нагадаємо, що Український фонд стартапів оголосив про запуск освітньої ініціативи «100 мільйонів учнів». Його мета — безоплатне навчання підприємництва та інновацій для мільйонів людей з усього світу. Проєкт заснувала Школа глобального управління Thunderbird у партнерстві з Arizona State University за підтримки American University Kyiv. Навчання проходить в онлайн-форматі, тому здобувати знання ви можете будь-де й будь-коли».

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Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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